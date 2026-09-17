https://1prime.ru/20260917/rossija-873389136.html
Россия является одним из немногих надежных партнеров, заявил Дмитриев
Россия является одним из немногих надежных партнеров, заявил Дмитриев - 17.09.2026, ПРАЙМ
Россия является одним из немногих надежных партнеров, заявил Дмитриев
Россия является одним из немногих оставшихся в мире надежных партнеров, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T14:16+0300
2026-09-17T14:16+0300
2026-09-17T14:16+0300
россия
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия является одним из немногих оставшихся в мире надежных партнеров, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Цена на российскую нефть марки Urals подскочила до 120 долларов, в очередной раз продемонстрировав тщетность иллюзорных попыток подорвать российскую экономику", - написал Дмитриев в соцсети X.
"Мир знает, что Россия - один из немногих оставшихся надежных партнеров", - добавил он.
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россия, кирилл дмитриев
Россия является одним из немногих надежных партнеров, заявил Дмитриев
Дмитриев назвал Россию одним из немногих оставшихся в мире надежных партнеров
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия является одним из немногих оставшихся в мире надежных партнеров, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Цена на российскую нефть марки Urals подскочила до 120 долларов, в очередной раз продемонстрировав тщетность иллюзорных попыток подорвать российскую экономику", - написал Дмитриев в соцсети X.
"Мир знает, что Россия - один из немногих оставшихся надежных партнеров", - добавил он.