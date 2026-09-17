https://1prime.ru/20260917/rossija-873389136.html

Россия является одним из немногих надежных партнеров, заявил Дмитриев

Россия является одним из немногих надежных партнеров, заявил Дмитриев - 17.09.2026, ПРАЙМ

Россия является одним из немногих надежных партнеров, заявил Дмитриев

Россия является одним из немногих оставшихся в мире надежных партнеров, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T14:16+0300

2026-09-17T14:16+0300

2026-09-17T14:16+0300

россия

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия является одним из немногих оставшихся в мире надежных партнеров, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Цена на российскую нефть марки Urals подскочила до 120 долларов, в очередной раз продемонстрировав тщетность иллюзорных попыток подорвать российскую экономику", - написал Дмитриев в соцсети X. "Мир знает, что Россия - один из немногих оставшихся надежных партнеров", - добавил он.

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россия, кирилл дмитриев