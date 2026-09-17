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Россия получила возможность экспортировать горчицу в Китай

Россия получила возможность экспортировать горчицу в Китай - 17.09.2026, ПРАЙМ

Россия получила возможность экспортировать горчицу в Китай

Россия получила возможность экспортировать горчицу и горчичный порошок в Китай, сообщил Россельхознадзор. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T15:34+0300

2026-09-17T15:34+0300

2026-09-17T15:34+0300

россия

бизнес

китай

кнр

россельхознадзор

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия получила возможность экспортировать горчицу и горчичный порошок в Китай, сообщил Россельхознадзор. "Китайская сторона проинформировала о возможности экспорта горчичного порошка и готовой горчицы из России в Китай", - говорится в сообщении. Российским предприятиям, чтобы начать экспорт, необходимо направить в Россельхознадзор заявку для регистрации в китайской системе CIFER. Ведомство на основании представленных документов заполнит опросный чек-лист и декларацию о соответствии и направит заявку на рассмотрение в Главное таможенное управление КНР. "После завершения процедуры регистрации российскому предприятию будет присвоен китайский регистрационный номер, что позволит экспортировать горчичный порошок и готовую горчицу на рынок Китая", - добавили в Россельхознадзоре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, китай, кнр, россельхознадзор