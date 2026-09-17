Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия получила возможность экспортировать горчицу в Китай - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/rossija-873392742.html
Россия получила возможность экспортировать горчицу в Китай
Россия получила возможность экспортировать горчицу в Китай - 17.09.2026, ПРАЙМ
Россия получила возможность экспортировать горчицу в Китай
Россия получила возможность экспортировать горчицу и горчичный порошок в Китай, сообщил Россельхознадзор. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T15:34+0300
2026-09-17T15:34+0300
россия
бизнес
китай
кнр
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873392742.jpg?1789648490
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия получила возможность экспортировать горчицу и горчичный порошок в Китай, сообщил Россельхознадзор. "Китайская сторона проинформировала о возможности экспорта горчичного порошка и готовой горчицы из России в Китай", - говорится в сообщении. Российским предприятиям, чтобы начать экспорт, необходимо направить в Россельхознадзор заявку для регистрации в китайской системе CIFER. Ведомство на основании представленных документов заполнит опросный чек-лист и декларацию о соответствии и направит заявку на рассмотрение в Главное таможенное управление КНР. "После завершения процедуры регистрации российскому предприятию будет присвоен китайский регистрационный номер, что позволит экспортировать горчичный порошок и готовую горчицу на рынок Китая", - добавили в Россельхознадзоре.
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, китай, кнр, россельхознадзор
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, КНР, Россельхознадзор
15:34 17.09.2026
 
Россия получила возможность экспортировать горчицу в Китай

Россия получила возможность экспортировать горчицу и горчичный порошок в Китай

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия получила возможность экспортировать горчицу и горчичный порошок в Китай, сообщил Россельхознадзор.
"Китайская сторона проинформировала о возможности экспорта горчичного порошка и готовой горчицы из России в Китай", - говорится в сообщении.
Российским предприятиям, чтобы начать экспорт, необходимо направить в Россельхознадзор заявку для регистрации в китайской системе CIFER. Ведомство на основании представленных документов заполнит опросный чек-лист и декларацию о соответствии и направит заявку на рассмотрение в Главное таможенное управление КНР.
"После завершения процедуры регистрации российскому предприятию будет присвоен китайский регистрационный номер, что позволит экспортировать горчичный порошок и готовую горчицу на рынок Китая", - добавили в Россельхознадзоре.
 
РОССИЯБизнесКИТАЙКНРРоссельхознадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала