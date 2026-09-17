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Россия получила возможность экспортировать горчицу в Китай
Россия получила возможность экспортировать горчицу в Китай - 17.09.2026, ПРАЙМ
Россия получила возможность экспортировать горчицу в Китай
Россия получила возможность экспортировать горчицу и горчичный порошок в Китай, сообщил Россельхознадзор. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T15:34+0300
2026-09-17T15:34+0300
2026-09-17T15:34+0300
россия
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китай
кнр
россельхознадзор
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия получила возможность экспортировать горчицу и горчичный порошок в Китай, сообщил Россельхознадзор.
"Китайская сторона проинформировала о возможности экспорта горчичного порошка и готовой горчицы из России в Китай", - говорится в сообщении.
Российским предприятиям, чтобы начать экспорт, необходимо направить в Россельхознадзор заявку для регистрации в китайской системе CIFER. Ведомство на основании представленных документов заполнит опросный чек-лист и декларацию о соответствии и направит заявку на рассмотрение в Главное таможенное управление КНР.
"После завершения процедуры регистрации российскому предприятию будет присвоен китайский регистрационный номер, что позволит экспортировать горчичный порошок и готовую горчицу на рынок Китая", - добавили в Россельхознадзоре.
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россия, бизнес, китай, кнр, россельхознадзор
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, КНР, Россельхознадзор
Россия получила возможность экспортировать горчицу в Китай
Россия получила возможность экспортировать горчицу и горчичный порошок в Китай
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия получила возможность экспортировать горчицу и горчичный порошок в Китай, сообщил Россельхознадзор.
"Китайская сторона проинформировала о возможности экспорта горчичного порошка и готовой горчицы из России в Китай", - говорится в сообщении.
Российским предприятиям, чтобы начать экспорт, необходимо направить в Россельхознадзор заявку для регистрации в китайской системе CIFER. Ведомство на основании представленных документов заполнит опросный чек-лист и декларацию о соответствии и направит заявку на рассмотрение в Главное таможенное управление КНР.
"После завершения процедуры регистрации российскому предприятию будет присвоен китайский регистрационный номер, что позволит экспортировать горчичный порошок и готовую горчицу на рынок Китая", - добавили в Россельхознадзоре.