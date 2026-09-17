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В Бразилии рассказали об успехах сотрудничества с Россией в финсекторе

В Бразилии рассказали об успехах сотрудничества с Россией в финсекторе - 17.09.2026, ПРАЙМ

В Бразилии рассказали об успехах сотрудничества с Россией в финсекторе

Сотрудничество России и Бразилии в финансовом секторе и, в частности, в области банковских услуг в последнее время демонстрирует значительные успехи, заявил... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T18:21+0300

2026-09-17T18:21+0300

2026-09-17T18:26+0300

финансы

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валдай

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Бразилии в финансовом секторе и, в частности, в области банковских услуг в последнее время демонстрирует значительные успехи, заявил посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос. "Финансовое сотрудничество в целом, включая банковские услуги… в этой области мы понемногу добиваемся определенного прогресса", - заявил посол на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в ходе обсуждения доклада о сотрудничестве Бразилии и России. Он проиллюстрировал свое утверждение недавним запуском компанией МТС оплаты товаров по QR-коду в Бразилии через национальную платежную систему Pix. "На наш взгляд, это большой прогресс", - добавил посол.

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финансы, россия, бразилия, москва, валдай, мтс