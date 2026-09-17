Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бразилии рассказали об успехах сотрудничества с Россией в финсекторе - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/rossija-873399414.html
В Бразилии рассказали об успехах сотрудничества с Россией в финсекторе
В Бразилии рассказали об успехах сотрудничества с Россией в финсекторе - 17.09.2026, ПРАЙМ
В Бразилии рассказали об успехах сотрудничества с Россией в финсекторе
Сотрудничество России и Бразилии в финансовом секторе и, в частности, в области банковских услуг в последнее время демонстрирует значительные успехи, заявил... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T18:21+0300
2026-09-17T18:26+0300
финансы
россия
бразилия
москва
валдай
мтс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873399414.jpg?1789658790
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Бразилии в финансовом секторе и, в частности, в области банковских услуг в последнее время демонстрирует значительные успехи, заявил посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос. "Финансовое сотрудничество в целом, включая банковские услуги… в этой области мы понемногу добиваемся определенного прогресса", - заявил посол на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в ходе обсуждения доклада о сотрудничестве Бразилии и России. Он проиллюстрировал свое утверждение недавним запуском компанией МТС оплаты товаров по QR-коду в Бразилии через национальную платежную систему Pix. "На наш взгляд, это большой прогресс", - добавил посол.
бразилия
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, бразилия, москва, валдай, мтс
Финансы, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, МОСКВА, Валдай, МТС
18:21 17.09.2026 (обновлено: 18:26 17.09.2026)
 
В Бразилии рассказали об успехах сотрудничества с Россией в финсекторе

Посол Бразилии: сотрудничество России и Бразилии в финансовом секторе демонстрирует успехи

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Бразилии в финансовом секторе и, в частности, в области банковских услуг в последнее время демонстрирует значительные успехи, заявил посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.
"Финансовое сотрудничество в целом, включая банковские услуги… в этой области мы понемногу добиваемся определенного прогресса", - заявил посол на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в ходе обсуждения доклада о сотрудничестве Бразилии и России.
Он проиллюстрировал свое утверждение недавним запуском компанией МТС оплаты товаров по QR-коду в Бразилии через национальную платежную систему Pix.
"На наш взгляд, это большой прогресс", - добавил посол.
 
ФинансыРОССИЯБРАЗИЛИЯМОСКВАВалдайМТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала