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В Бразилии заявили о готовности к запуску прямого авиасообщения с Россией
В Бразилии заявили о готовности к запуску прямого авиасообщения с Россией - 17.09.2026, ПРАЙМ
В Бразилии заявили о готовности к запуску прямого авиасообщения с Россией
Россия и Бразилия полностью готовы к запуску прямого авиасообщения между двумя странами, сейчас основной вопрос стоит в выборе авиакомпании, которая будет... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T19:16+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия и Бразилия полностью готовы к запуску прямого авиасообщения между двумя странами, сейчас основной вопрос стоит в выборе авиакомпании, которая будет осуществлять эти рейсы, а также обеспечении технических возможностей, заявил посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос. "Это тема, которая занимает довольно важное место в повестке дня наших правительств. Существует полная готовность к тому, чтобы это произошло со стороны двух правительств. Что нам нужно сделать, так это найти компанию, которая могла бы обеспечить оперативную способность делать это, а также технические возможности для эксплуатации маршрута", заявил посол в ответ на вопрос РИА Новости на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Посол отметил, что он - первый в списке заинтересованных в том, чтобы прямое авиасообщение было налажено. При этом он добавил, что пока что не может назвать примерного времени, когда это сможет произойти.
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Бизнес, Туризм, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, МОСКВА, Валдай
В Бразилии заявили о готовности к запуску прямого авиасообщения с Россией
Посол Бразилии: Россия и Бразилия полностью готовы к запуску прямого авиасообщения
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия и Бразилия полностью готовы к запуску прямого авиасообщения между двумя странами, сейчас основной вопрос стоит в выборе авиакомпании, которая будет осуществлять эти рейсы, а также обеспечении технических возможностей, заявил посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос.
"Это тема, которая занимает довольно важное место в повестке дня наших правительств. Существует полная готовность к тому, чтобы это произошло со стороны двух правительств. Что нам нужно сделать, так это найти компанию, которая могла бы обеспечить оперативную способность делать это, а также технические возможности для эксплуатации маршрута", заявил посол в ответ на вопрос РИА Новости на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Посол отметил, что он - первый в списке заинтересованных в том, чтобы прямое авиасообщение было налажено. При этом он добавил, что пока что не может назвать примерного времени, когда это сможет произойти.