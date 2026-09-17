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В Бразилии заявили о готовности к запуску прямого авиасообщения с Россией

В Бразилии заявили о готовности к запуску прямого авиасообщения с Россией - 17.09.2026, ПРАЙМ

В Бразилии заявили о готовности к запуску прямого авиасообщения с Россией

Россия и Бразилия полностью готовы к запуску прямого авиасообщения между двумя странами, сейчас основной вопрос стоит в выборе авиакомпании, которая будет... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T19:16+0300

2026-09-17T19:16+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия и Бразилия полностью готовы к запуску прямого авиасообщения между двумя странами, сейчас основной вопрос стоит в выборе авиакомпании, которая будет осуществлять эти рейсы, а также обеспечении технических возможностей, заявил посол Бразилии в Москве Сержио Родригес дос Сантос. "Это тема, которая занимает довольно важное место в повестке дня наших правительств. Существует полная готовность к тому, чтобы это произошло со стороны двух правительств. Что нам нужно сделать, так это найти компанию, которая могла бы обеспечить оперативную способность делать это, а также технические возможности для эксплуатации маршрута", заявил посол в ответ на вопрос РИА Новости на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Посол отметил, что он - первый в списке заинтересованных в том, чтобы прямое авиасообщение было налажено. При этом он добавил, что пока что не может назвать примерного времени, когда это сможет произойти.

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бизнес, туризм, россия, бразилия, москва, валдай