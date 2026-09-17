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Россия и КНР заблокировали проект резолюции СБ ООН по санкциям против Ирана

Россия и КНР заблокировали проект резолюции СБ ООН по санкциям против Ирана - 17.09.2026, ПРАЙМ

Россия и КНР заблокировали проект резолюции СБ ООН по санкциям против Ирана

Россия и КНР заблокировали проект резолюции СБ ООН о продлении мандата группы экспертов комитета по антииранским санкциям, передает корреспондент РИА Новости. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T19:16+0300

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ООН, 17 сен - ПРАЙМ. Россия и КНР заблокировали проект резолюции СБ ООН о продлении мандата группы экспертов комитета по антииранским санкциям, передает корреспондент РИА Новости. Западные страны считают, что работа комитета по санкциям против Ирана якобы была возобновлена в сентябре 2025 года в результате запуска Великобританией, Францией и Германией механизма восстановления действия антииранских резолюций СБ ("снэпбэк"). По версии Москвы, в действительности никакого "снэпбэка" не произошло и правовых и процедурных оснований для возобновления работы комитета нет. В поддержку подготовленной США резолюции проголосовали 11 членов СБ. РФ и КНР были против. Еще два члена СБ воздержались. Документом предлагалось продлить мандат на год, до сентября 2027 года. "Только что рассмотренный Советом проект резолюции был глубоко некорректен и попросту не имел под собой правовой основы. В нем предлагалось продлить мандат группы экспертов комитета 1737, при том что и группа, и комитет, прекратили свое существование в момент принятия Советом резолюции 2231, а истечение срока ее действие в октябре 2025 года сделало этот факт необратимым", - сказал в ходе выступления в СБ постпред РФ при ООН Василий Небензя. Россия считает, что резолюция СБ ООН 1737 утратила силу в 2015 году, когда было заключено соглашение по иранской ядерной программе (СВПД).

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россия, мировая экономика, иран, великобритания, франция, василий небензя, оон