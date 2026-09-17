https://1prime.ru/20260917/rossija-873403265.html

В ОДК заявили о росте интереса к газотурбинным установкам для ЦОДов

В ОДК заявили о росте интереса к газотурбинным установкам для ЦОДов - 17.09.2026, ПРАЙМ

В ОДК заявили о росте интереса к газотурбинным установкам для ЦОДов

Интерес к газотурбинным установкам для центров обработки данных (ЦОДов) в России растет, сообщил РИА Новости гендиректор "ОДК-Инжиниринг" (входит в состав... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T19:40+0300

2026-09-17T19:40+0300

2026-09-17T19:49+0300

якутия

андрей воробьев

ростех

цод

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ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Интерес к газотурбинным установкам для центров обработки данных (ЦОДов) в России растет, сообщил РИА Новости гендиректор "ОДК-Инжиниринг" (входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации "Ростеха") Андрей Воробьев. "Рынок газотурбинной энергетики для ЦОДов только формируется, но интерес к нему растет из‑за высокой стоимости и сроков сетевого подключения"- сказал он в кулуарах Международного промышленно-энергетического форума TNF. По словам Воробьева, ОДК своими технологиями отвечает на растущую потребность ЦОДов, которая формируется неравномерно. Спрос на обработку данных растет очень быстро из‑за развития искусственного интеллекта (ИИ). "Долгосрочные прогнозы пересматриваются буквально ежемесячно - это серьезный вызов для отрасли. Краткосрочный спрос носит "рваный" характер: сначала игроки идут в сетевые компании за подключением, и только если не удается решить вопрос в нужной локации - чаще всего в крупных городах с высокой потребностью в цифровой инфраструктуре - они рассматривают распределенную генерацию", - добавил он. Ключевым условием для появления таких проектов, как уточняет Воробьев, является совпадение трех факторов. Среди них подходящая локация для ЦОДа с учетом сетевых ограничений, наличие источника для распределенной генерации - в частности профицит газа на конечных участках трубы, а также дефицит мощностей, который можно закрыть строительством генерации. По этой причине проекты реализуются точечно, подчеркнул гендиректор "ОДК-Инжиниринг". В качестве примеров такой генерации Воробьев привел проект Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) в Якутии, согласно которому планируется строительство мега‑ЦОДа мощностью 2,2 ГВт. "Есть и газ, и возможности для энергетики - сейчас идет проработка проекта", - отметил он. В рамках форума TNF корпорацией был продемонстрирован макет энергоцентра на базе газотурбинного двигателя мощностью 8 МВт, предназначенный для энергоснабжения ЦОДов и других объектов цифровой инфраструктуры. Энергоцентр построен по модульному принципу и по мере роста потребления его мощность можно увеличивать за счет установки дополнительных агрегатов. Также дополнительную электроэнергию можно получать с помощью когенерации и парогазового цикла, используя тепло выхлопных газов. ОДК работает в контуре госкорпорации "Ростех" и является лидером в производстве высокотехнологичного газотурбинного оборудования для крупнейших проектов в нефтегазовой отрасли и в сфере энергетики. Корпорация создает новое поколение российского газотурбинного оборудования: энергетические агрегаты для морских добывающих платформ, оборудование для СПГ-производства, энергетические решения для электростанций. "ОДК Инжиниринг" является комплексным поставщиком высокотехнологичного газоперекачивающего и энергетического оборудования предприятий ОДК.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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якутия, андрей воробьев, ростех, цод