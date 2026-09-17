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Цивилев заявил о желании России развивать сотрудничество с Африкой

Цивилев заявил о желании России развивать сотрудничество с Африкой - 17.09.2026, ПРАЙМ

Цивилев заявил о желании России развивать сотрудничество с Африкой

Россия заинтересована в развитии сотрудничества с африканскими государствами в энергетической, транспортной, сельскохозяйственной и образовательной сферах,... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T19:43+0300

2026-09-17T19:43+0300

2026-09-17T19:51+0300

россия

мировая экономика

москва

сергей цивилев

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Россия заинтересована в развитии сотрудничества с африканскими государствами в энергетической, транспортной, сельскохозяйственной и образовательной сферах, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. В четверг на площадке министерства состоялись заседания российских частей межправительственных комиссий по сотрудничеству с Центральноафриканской Республикой и Республикой Того с участием представителей федеральных органов исполнительной власти и компаний. Цивилев является сопредседателем обеих МПК. "Россия заинтересована в последовательном развитии сотрудничества с африканскими государствами. Взаимодействие с Центральноафриканской Республикой и Республикой Того рассматривается в контексте долгосрочного укрепления партнерских связей", - приводятся слова Цивилева в сообщении Минэнерго РФ. В рамках встречи было рассмотрено текущее состояние российско-африканских отношений и определены направления их дальнейшего развития. По словам главы министерства, было важно сформировать необходимую договорную базу для дальнейшего взаимодействия с африканскими с странами. "Особое внимание было уделено перспективам расширения двусторонних контактов, в том числе в энергетической, транспортной, сельскохозяйственной и образовательной сферах", - добавляется в сообщении. В Минэнерго РФ подчеркнули, что дальнейшее развитие российско-африканских отношений, а также практические вопросы реализации совместных инициатив планируется обсудить на площадке третьего саммита и Экономического и Гуманитарного форума Россия-Африка, который пройдет 28-29 октября в Москве.

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россия, мировая экономика, москва, сергей цивилев