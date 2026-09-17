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Режим усиленного контроля ввели для некоторых строящихся ЖК в России
Режим усиленного контроля ввели для некоторых строящихся ЖК в России - 17.09.2026, ПРАЙМ
Режим усиленного контроля ввели для некоторых строящихся ЖК в России
Режим усиленного контроля ввели для ряда строящихся в России жилых проектов, следует из сообщения пресс-службы Минстроя РФ на платформе "Макс". | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T20:13+0300
2026-09-17T20:13+0300
2026-09-17T20:19+0300
недвижимость
бизнес
финансы
ирек файзуллин
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Режим усиленного контроля ввели для ряда строящихся в России жилых проектов, следует из сообщения пресс-службы Минстроя РФ на платформе "Макс". "Для отдельных проектов уже введен режим усиленного контроля — девелоперы совместно с банками и органами власти синхронизируют графики финансирования и строительства. Совместный контроль направлен на сохранение устойчивости в отрасли и выполнение обязательств перед гражданами", - говорится в сообщении по итогам совещания главы Минстроя Ирека Файзуллина с представителями Центробанка, застройщиков и властей регионов. В рамках встречи, как рассказали в Минстрое, также обсуждали совершенствование механизмов кредитования жилых проектов, контроль за строительством и защиту интересов граждан. Так, Минстрой вместе с финансовым сектором следят за финансовой устойчивостью девелоперов и тем, как они соблюдают сроки ввода своих проектов, добавили в пресс-службе ведомства.
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недвижимость, бизнес, финансы, ирек файзуллин
Недвижимость, Бизнес, Финансы, Ирек Файзуллин
Режим усиленного контроля ввели для некоторых строящихся ЖК в России
Минстрой: режим усиленного контроля ввели для некоторых строящихся в России жилых проектов
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Режим усиленного контроля ввели для ряда строящихся в России жилых проектов, следует из сообщения пресс-службы Минстроя РФ на платформе "Макс".
"Для отдельных проектов уже введен режим усиленного контроля — девелоперы совместно с банками и органами власти синхронизируют графики финансирования и строительства. Совместный контроль направлен на сохранение устойчивости в отрасли и выполнение обязательств перед гражданами", - говорится в сообщении по итогам совещания главы Минстроя Ирека Файзуллина с представителями Центробанка, застройщиков и властей регионов.
В рамках встречи, как рассказали в Минстрое, также обсуждали совершенствование механизмов кредитования жилых проектов, контроль за строительством и защиту интересов граждан.
Так, Минстрой вместе с финансовым сектором следят за финансовой устойчивостью девелоперов и тем, как они соблюдают сроки ввода своих проектов, добавили в пресс-службе ведомства.