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Режим усиленного контроля ввели для некоторых строящихся ЖК в России

Режим усиленного контроля ввели для некоторых строящихся ЖК в России - 17.09.2026, ПРАЙМ

Режим усиленного контроля ввели для некоторых строящихся ЖК в России

Режим усиленного контроля ввели для ряда строящихся в России жилых проектов, следует из сообщения пресс-службы Минстроя РФ на платформе "Макс". | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T20:13+0300

2026-09-17T20:13+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Режим усиленного контроля ввели для ряда строящихся в России жилых проектов, следует из сообщения пресс-службы Минстроя РФ на платформе "Макс". "Для отдельных проектов уже введен режим усиленного контроля — девелоперы совместно с банками и органами власти синхронизируют графики финансирования и строительства. Совместный контроль направлен на сохранение устойчивости в отрасли и выполнение обязательств перед гражданами", - говорится в сообщении по итогам совещания главы Минстроя Ирека Файзуллина с представителями Центробанка, застройщиков и властей регионов. В рамках встречи, как рассказали в Минстрое, также обсуждали совершенствование механизмов кредитования жилых проектов, контроль за строительством и защиту интересов граждан. Так, Минстрой вместе с финансовым сектором следят за финансовой устойчивостью девелоперов и тем, как они соблюдают сроки ввода своих проектов, добавили в пресс-службе ведомства.

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недвижимость, бизнес, финансы, ирек файзуллин