Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне назвали оптимальный возраст для смены профессии - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/rossijane-873374728.html
Россияне назвали оптимальный возраст для смены профессии
Россияне назвали оптимальный возраст для смены профессии - 17.09.2026, ПРАЙМ
Россияне назвали оптимальный возраст для смены профессии
Россияне считают, что самый подходящий возраст для смены деятельности и начала карьеры в новой сфере, - от 30 до 39 лет, рассказали РИА Новости в компаниях... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T08:25+0300
2026-09-17T08:25+0300
бизнес
общество
работа.ру
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873374728.jpg?1789622731
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россияне считают, что самый подходящий возраст для смены деятельности и начала карьеры в новой сфере, - от 30 до 39 лет, рассказали РИА Новости в компаниях "Одноклассники" и "Работа.ру". "Самым подходящим возрастом для начала карьеры в новой сфере 42% респондентов считают период от 30 до 39 лет. Еще 19% назвали возраст от 25 до 29 лет, а 18% полагают, что менять профессиональное направление наиболее реалистично в 40-49 лет", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 3,2 респондентов. Кроме того, начать карьеру заново в возрасте от 50 до 59 лет считают возможным 9% участников исследования. Варианты "до 25 лет" и "60 лет и старше" выбрали 7% и 6% респондентов соответственно. Среди участников исследования, которым задали вопрос об опыте профессиональных перемен после 40 лет, 46% рассказали, что уже меняли профессию или строили карьеру заново, у 54% опрошенных такого опыта не было. Также 53% опрошенных россиян точно готовы к смене профессии в случае неудовлетворенности текущей карьерой, еще 26% участников исследования скорее склонны к переменам, не уверены в кардинальных решениях - 14%, а скорее или точно не готовы менять карьеру 7%. В исследовании отмечается, что после 40 лет респонденты более решительны. Так, к смене профессии в случае неудовлетворенности готовы 58% опрошенных, а 31% отметили, что скорее готовы к серьезным переменам. При этом главным приоритетом при смене профессии после 40 лет россияне называют стабильный доход и финансовую безопасность. "Ключевым ресурсом для профессиональных перемен россияне считают наличие гарантированной вакансии или предложения от работодателя - такой ответ дали 60% опрошенных. Финансовая подушка на три-шесть месяцев необходима 49%, а доступ к обучению или переквалификации - 46%. Поддержка семьи и близких важна для 32% респондентов, четкий пошаговый план перехода - для 27%", - добавляется в опросе.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , работа.ру
Бизнес, Общество , Работа.ру
08:25 17.09.2026
 
Россияне назвали оптимальный возраст для смены профессии

"Одноклассники": россияне назвали самый подходящий возраст для смены профессии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россияне считают, что самый подходящий возраст для смены деятельности и начала карьеры в новой сфере, - от 30 до 39 лет, рассказали РИА Новости в компаниях "Одноклассники" и "Работа.ру".
"Самым подходящим возрастом для начала карьеры в новой сфере 42% респондентов считают период от 30 до 39 лет. Еще 19% назвали возраст от 25 до 29 лет, а 18% полагают, что менять профессиональное направление наиболее реалистично в 40-49 лет", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 3,2 респондентов.
Кроме того, начать карьеру заново в возрасте от 50 до 59 лет считают возможным 9% участников исследования. Варианты "до 25 лет" и "60 лет и старше" выбрали 7% и 6% респондентов соответственно.
Среди участников исследования, которым задали вопрос об опыте профессиональных перемен после 40 лет, 46% рассказали, что уже меняли профессию или строили карьеру заново, у 54% опрошенных такого опыта не было.
Также 53% опрошенных россиян точно готовы к смене профессии в случае неудовлетворенности текущей карьерой, еще 26% участников исследования скорее склонны к переменам, не уверены в кардинальных решениях - 14%, а скорее или точно не готовы менять карьеру 7%.
В исследовании отмечается, что после 40 лет респонденты более решительны. Так, к смене профессии в случае неудовлетворенности готовы 58% опрошенных, а 31% отметили, что скорее готовы к серьезным переменам. При этом главным приоритетом при смене профессии после 40 лет россияне называют стабильный доход и финансовую безопасность.
"Ключевым ресурсом для профессиональных перемен россияне считают наличие гарантированной вакансии или предложения от работодателя - такой ответ дали 60% опрошенных. Финансовая подушка на три-шесть месяцев необходима 49%, а доступ к обучению или переквалификации - 46%. Поддержка семьи и близких важна для 32% респондентов, четкий пошаговый план перехода - для 27%", - добавляется в опросе.
 
БизнесОбществоРабота.ру
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала