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Россияне назвали оптимальный возраст для смены профессии

Россияне назвали оптимальный возраст для смены профессии - 17.09.2026, ПРАЙМ

Россияне назвали оптимальный возраст для смены профессии

Россияне считают, что самый подходящий возраст для смены деятельности и начала карьеры в новой сфере, - от 30 до 39 лет, рассказали РИА Новости в компаниях... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T08:25+0300

2026-09-17T08:25+0300

2026-09-17T08:25+0300

бизнес

общество

работа.ру

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Россияне считают, что самый подходящий возраст для смены деятельности и начала карьеры в новой сфере, - от 30 до 39 лет, рассказали РИА Новости в компаниях "Одноклассники" и "Работа.ру". "Самым подходящим возрастом для начала карьеры в новой сфере 42% респондентов считают период от 30 до 39 лет. Еще 19% назвали возраст от 25 до 29 лет, а 18% полагают, что менять профессиональное направление наиболее реалистично в 40-49 лет", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 3,2 респондентов. Кроме того, начать карьеру заново в возрасте от 50 до 59 лет считают возможным 9% участников исследования. Варианты "до 25 лет" и "60 лет и старше" выбрали 7% и 6% респондентов соответственно. Среди участников исследования, которым задали вопрос об опыте профессиональных перемен после 40 лет, 46% рассказали, что уже меняли профессию или строили карьеру заново, у 54% опрошенных такого опыта не было. Также 53% опрошенных россиян точно готовы к смене профессии в случае неудовлетворенности текущей карьерой, еще 26% участников исследования скорее склонны к переменам, не уверены в кардинальных решениях - 14%, а скорее или точно не готовы менять карьеру 7%. В исследовании отмечается, что после 40 лет респонденты более решительны. Так, к смене профессии в случае неудовлетворенности готовы 58% опрошенных, а 31% отметили, что скорее готовы к серьезным переменам. При этом главным приоритетом при смене профессии после 40 лет россияне называют стабильный доход и финансовую безопасность. "Ключевым ресурсом для профессиональных перемен россияне считают наличие гарантированной вакансии или предложения от работодателя - такой ответ дали 60% опрошенных. Финансовая подушка на три-шесть месяцев необходима 49%, а доступ к обучению или переквалификации - 46%. Поддержка семьи и близких важна для 32% респондентов, четкий пошаговый план перехода - для 27%", - добавляется в опросе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , работа.ру