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Россияне стали чаще ездить на поезд в Астраханскую область и Дагестан - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще ездить на поезд в Астраханскую область и Дагестан
Россияне стали чаще ездить на поезд в Астраханскую область и Дагестан - 17.09.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще ездить на поезд в Астраханскую область и Дагестан
Спрос российских туристов на железнодорожные билеты в Астраханскую область и Дагестан осенью вырос более чем на 40% по сравнению с прошлогодними показателями,... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T10:29+0300
2026-09-17T10:29+0300
бизнес
туризм
россия
астраханская область
бурятия
дагестан
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Спрос российских туристов на железнодорожные билеты в Астраханскую область и Дагестан осенью вырос более чем на 40% по сравнению с прошлогодними показателями, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "Сильнее всего вырос спрос на поездки в Астраханскую область: плюс 44% к прошлому году. Средний билет в одну сторону стоит 5,1 тысячи рублей. На втором месте по росту спроса поездки в Дагестан: плюс 42%, средний билет 5,4 тысячи рублей", - выяснили в сервисе, изучив, в какие регионы россияне чаще всего едут на поезде этой осенью. По словам директора по развитию партнерской сети сервиса Эмиля Зиядинова, осень считается комфортным сезоном для туризма на Кавказе и Каспии, а Астраханская область подходит для гастрономических поездок, рыбалки и природного туризма. "Важно, что мы видим рост и других регионов, вроде Забайкалья и Бурятии, это говорит о том, что география осенних поездок по России становится шире", - отметил Зиядинов. Так, в Забайкальский край и Бурятию количество приобретенных билетов на поезд увеличилось на 22% в годовом выражении. В среднем билет в Забайкалье стоит 4,2 тысячи, а в Бурятию - 4,6 тысячи рублей. При этом в Чувашию текущей осенью туристы отправляются на 36% чаще, чем в прошлом году, а средняя стоимость билета составляет 4,6 тысячи рублей. В свою очередь в Ленинградскую область спрос вырос на 34%, цена билета - 2,2 тысячи рублей. "Марий Эл прибавила 32,3% при средней цене 5,5 тысячи рублей", - отметили аналитики. "В топ регионов по росту спроса также вошла Нижегородская область (плюс 21,7%), средняя стоимость билета составила 4,1 тысячи рублей", - заключили в сервисе.
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бизнес, туризм, россия, астраханская область, бурятия, дагестан
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Астраханская область, Бурятия, Дагестан
10:29 17.09.2026
 
Россияне стали чаще ездить на поезд в Астраханскую область и Дагестан

"Туту": спрос на билеты в Астраханскую область и Дагестан осенью вырос более чем на 40%

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Спрос российских туристов на железнодорожные билеты в Астраханскую область и Дагестан осенью вырос более чем на 40% по сравнению с прошлогодними показателями, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"Сильнее всего вырос спрос на поездки в Астраханскую область: плюс 44% к прошлому году. Средний билет в одну сторону стоит 5,1 тысячи рублей. На втором месте по росту спроса поездки в Дагестан: плюс 42%, средний билет 5,4 тысячи рублей", - выяснили в сервисе, изучив, в какие регионы россияне чаще всего едут на поезде этой осенью.
По словам директора по развитию партнерской сети сервиса Эмиля Зиядинова, осень считается комфортным сезоном для туризма на Кавказе и Каспии, а Астраханская область подходит для гастрономических поездок, рыбалки и природного туризма.
"Важно, что мы видим рост и других регионов, вроде Забайкалья и Бурятии, это говорит о том, что география осенних поездок по России становится шире", - отметил Зиядинов.
Так, в Забайкальский край и Бурятию количество приобретенных билетов на поезд увеличилось на 22% в годовом выражении. В среднем билет в Забайкалье стоит 4,2 тысячи, а в Бурятию - 4,6 тысячи рублей.
При этом в Чувашию текущей осенью туристы отправляются на 36% чаще, чем в прошлом году, а средняя стоимость билета составляет 4,6 тысячи рублей. В свою очередь в Ленинградскую область спрос вырос на 34%, цена билета - 2,2 тысячи рублей. "Марий Эл прибавила 32,3% при средней цене 5,5 тысячи рублей", - отметили аналитики.
"В топ регионов по росту спроса также вошла Нижегородская область (плюс 21,7%), средняя стоимость билета составила 4,1 тысячи рублей", - заключили в сервисе.
 
БизнесТуризмРОССИЯАстраханская областьБурятияДагестан
 
 
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