https://1prime.ru/20260917/rossijane-873380881.html

Россияне стали чаще ездить на поезд в Астраханскую область и Дагестан

Россияне стали чаще ездить на поезд в Астраханскую область и Дагестан - 17.09.2026, ПРАЙМ

Россияне стали чаще ездить на поезд в Астраханскую область и Дагестан

Спрос российских туристов на железнодорожные билеты в Астраханскую область и Дагестан осенью вырос более чем на 40% по сравнению с прошлогодними показателями,... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T10:29+0300

2026-09-17T10:29+0300

2026-09-17T10:29+0300

бизнес

туризм

россия

астраханская область

бурятия

дагестан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873380881.jpg?1789630171

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Спрос российских туристов на железнодорожные билеты в Астраханскую область и Дагестан осенью вырос более чем на 40% по сравнению с прошлогодними показателями, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". "Сильнее всего вырос спрос на поездки в Астраханскую область: плюс 44% к прошлому году. Средний билет в одну сторону стоит 5,1 тысячи рублей. На втором месте по росту спроса поездки в Дагестан: плюс 42%, средний билет 5,4 тысячи рублей", - выяснили в сервисе, изучив, в какие регионы россияне чаще всего едут на поезде этой осенью. По словам директора по развитию партнерской сети сервиса Эмиля Зиядинова, осень считается комфортным сезоном для туризма на Кавказе и Каспии, а Астраханская область подходит для гастрономических поездок, рыбалки и природного туризма. "Важно, что мы видим рост и других регионов, вроде Забайкалья и Бурятии, это говорит о том, что география осенних поездок по России становится шире", - отметил Зиядинов. Так, в Забайкальский край и Бурятию количество приобретенных билетов на поезд увеличилось на 22% в годовом выражении. В среднем билет в Забайкалье стоит 4,2 тысячи, а в Бурятию - 4,6 тысячи рублей. При этом в Чувашию текущей осенью туристы отправляются на 36% чаще, чем в прошлом году, а средняя стоимость билета составляет 4,6 тысячи рублей. В свою очередь в Ленинградскую область спрос вырос на 34%, цена билета - 2,2 тысячи рублей. "Марий Эл прибавила 32,3% при средней цене 5,5 тысячи рублей", - отметили аналитики. "В топ регионов по росту спроса также вошла Нижегородская область (плюс 21,7%), средняя стоимость билета составила 4,1 тысячи рублей", - заключили в сервисе.

астраханская область

бурятия

дагестан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, астраханская область, бурятия, дагестан