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В РСТ оценили загрузку отелей Шарм-эш-Шейха осенью
В РСТ оценили загрузку отелей Шарм-эш-Шейха осенью - 17.09.2026, ПРАЙМ
В РСТ оценили загрузку отелей Шарм-эш-Шейха осенью
Загрузка в отелях Шарм-эш-Шейха осенью высокая, однако о серьезном дефиците мест для размещения российских туристов речи не идет, рассказали в Российском союзе... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T11:24+0300
2026-09-17T11:24+0300
2026-09-17T11:24+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Загрузка в отелях Шарм-эш-Шейха осенью высокая, однако о серьезном дефиците мест для размещения российских туристов речи не идет, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
СМИ сообщали 16 сентября, что российские туристы, планирующие отдых в Шарм-эш-Шейхе в разгар бархатного сезона, столкнулись с дефицитом мест. При этом основную долю номерного фонда заняли путешественники из Европы.
"Загрузка курорта сейчас действительно высокая, в том числе за счет европейского турпотока, однако о жестком дефиците размещения речь не идет", - цитирует РСТ коммерческого директора туроператора Tez Tour Воскана Арзуманова.
По его словам, по отдельным востребованным гостиницам и категориям номеров уже встречаются stop sales, особенно на популярные даты, но выбор отелей сохраняется, как и возможность бронирования.
"Говорить о том, что... на бархатный сезон в Шарм-эш-Шейхе возник системный дефицит мест, мы бы не стали", - добавил он.
Арзуманов подчеркнул, что если турист ориентирован на конкретный популярный отель или определенную категорию номера, то бронировать нужно заранее.
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туризм, бизнес, россия, шарм-эш-шейх, европа, российский союз туриндустрии, рст, tez tour
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Шарм-эш-Шейх, ЕВРОПА, Российский союз туриндустрии, РСТ, Tez Tour
В РСТ оценили загрузку отелей Шарм-эш-Шейха осенью
РСТ: о дефиците мест в отелях Шарм-эш-Шейха осенью речи не идет
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Загрузка в отелях Шарм-эш-Шейха осенью высокая, однако о серьезном дефиците мест для размещения российских туристов речи не идет, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
СМИ сообщали 16 сентября, что российские туристы, планирующие отдых в Шарм-эш-Шейхе в разгар бархатного сезона, столкнулись с дефицитом мест. При этом основную долю номерного фонда заняли путешественники из Европы.
"Загрузка курорта сейчас действительно высокая, в том числе за счет европейского турпотока, однако о жестком дефиците размещения речь не идет", - цитирует РСТ коммерческого директора туроператора Tez Tour Воскана Арзуманова.
По его словам, по отдельным востребованным гостиницам и категориям номеров уже встречаются stop sales, особенно на популярные даты, но выбор отелей сохраняется, как и возможность бронирования.
"Говорить о том, что... на бархатный сезон в Шарм-эш-Шейхе возник системный дефицит мест, мы бы не стали", - добавил он.
Арзуманов подчеркнул, что если турист ориентирован на конкретный популярный отель или определенную категорию номера, то бронировать нужно заранее.