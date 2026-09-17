https://1prime.ru/20260917/rst-873383555.html

В РСТ оценили загрузку отелей Шарм-эш-Шейха осенью

В РСТ оценили загрузку отелей Шарм-эш-Шейха осенью - 17.09.2026, ПРАЙМ

В РСТ оценили загрузку отелей Шарм-эш-Шейха осенью

Загрузка в отелях Шарм-эш-Шейха осенью высокая, однако о серьезном дефиците мест для размещения российских туристов речи не идет, рассказали в Российском союзе... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T11:24+0300

2026-09-17T11:24+0300

2026-09-17T11:24+0300

туризм

бизнес

россия

шарм-эш-шейх

европа

российский союз туриндустрии

рст

tez tour

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873383555.jpg?1789633446

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Загрузка в отелях Шарм-эш-Шейха осенью высокая, однако о серьезном дефиците мест для размещения российских туристов речи не идет, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). СМИ сообщали 16 сентября, что российские туристы, планирующие отдых в Шарм-эш-Шейхе в разгар бархатного сезона, столкнулись с дефицитом мест. При этом основную долю номерного фонда заняли путешественники из Европы. "Загрузка курорта сейчас действительно высокая, в том числе за счет европейского турпотока, однако о жестком дефиците размещения речь не идет", - цитирует РСТ коммерческого директора туроператора Tez Tour Воскана Арзуманова. По его словам, по отдельным востребованным гостиницам и категориям номеров уже встречаются stop sales, особенно на популярные даты, но выбор отелей сохраняется, как и возможность бронирования. "Говорить о том, что... на бархатный сезон в Шарм-эш-Шейхе возник системный дефицит мест, мы бы не стали", - добавил он. Арзуманов подчеркнул, что если турист ориентирован на конкретный популярный отель или определенную категорию номера, то бронировать нужно заранее.

шарм-эш-шейх

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, шарм-эш-шейх, европа, российский союз туриндустрии, рст, tez tour