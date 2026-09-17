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Неустойчивый баланс: аналитики оценили динамику курса рубля

Неустойчивый баланс: аналитики оценили динамику курса рубля - 17.09.2026, ПРАЙМ

Неустойчивый баланс: аналитики оценили динамику курса рубля

Рубль в четверг практически не изменился к юаню под влиянием ряда разнонаправленных факторов, которые уравновешивают друг друга, следует из данных Московской... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T19:34+0300

2026-09-17T19:34+0300

2026-09-17T19:34+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Рубль в четверг практически не изменился к юаню под влиянием ряда разнонаправленных факторов, которые уравновешивают друг друга, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов практически не изменился, оставшись на отметке 12,58 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дешевел на 2,34%, до 103,35 доллара за баррель. Несмотря на отсутствие заметной динамики по итогам торгов, курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 12,53-12,64 рубля. Стабилизация "Рубль остается стабильным. Разнонаправленные факторы пока уравновешивают друг друга. С одной стороны, геополитический оптимизм на рынке уменьшился, а сезонный рост импорта усиливается поставками зарубежного топлива", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". С другой стороны, на рынок уже может поступать выручка, сформированная по нефтяным ценам июля, когда они шли вверх, также отметил эксперт. "В течение третьей недели сентября ситуация на российском рынке несколько выправилась. Рубль восстанавливается после ощутимого падения на старте осени. Коррекция происходит ввиду ряда факторов: Минфин стал покупать золото и инвалюту в меньших объемах; ключевая ставка сохранена на текущем, все еще высоком уровне, и в монетарной политике наступила пауза", - рассказала Гузель Проценко из "Альфа-Форекс". Высокие цены на нефть обеспечивают комфортное внешнеторговое сальдо, а выручка от продажи валюты экспортерами насытит внутренний рынок валютой уже в конце месяца, это дополнительный поддерживающий фактор, добавила она. "В моменте в течение дня наблюдалась заметная негативная динамика рубля, что вполне можно объяснить экспирацией квартальных валютных фьючерсов. Давление на российскую валюту могли оказать и стремительно снижавшиеся цены на нефть на фоне заявлений президента США и новостей о частичном восстановлении работы нефтепровода в обход Ормузского пролива", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогнозы Текущую неделю курс юаня, вероятно, закончит внутри диапазона в 12,50-12,65 рубля за юань, но уже со следующей недели поддержку российскому рублю смогут оказать повышенные объемы продажи валютной выручки экспортеров на фоне приближения к налоговому периоду, считает Григорьев. "Стоит учесть и то, что Минфин сократил покупки валюты в рамках бюджетного правила, а ЦБ взял паузу в снижении ключевой ставки. Приближение налогового периода может качнуть баланс в пользу рубля, но этот фактор может начать проявляться уже после выходных. В пятницу ждем доллар на уровне 84-85, юань - 12,4-12,6 рубля", - заключает Смирнов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рубль, валюта, курсы валют, россия