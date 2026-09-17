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"ЗН-Перспектива" приобрела у "Русхима" компанию "Евросевернефть"

"ЗН-Перспектива" приобрела у "Русхима" компанию "Евросевернефть" - 17.09.2026, ПРАЙМ

"ЗН-Перспектива" приобрела у "Русхима" компанию "Евросевернефть"

"ЗН-Перспектива", структура "Зарубежнефти" приобрела у "Русхима" компанию ООО "Евросевернефть" (ЕСН), владеющую Коровинским газоконденсатным месторождением в... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T07:16+0300

2026-09-17T07:16+0300

2026-09-17T07:16+0300

зарубежнефть

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. "ЗН-Перспектива", структура "Зарубежнефти" приобрела у "Русхима" компанию ООО "Евросевернефть" (ЕСН), владеющую Коровинским газоконденсатным месторождением в Ненецком автономном округе, сведения об изменении учредителя были внесены в ЕГРЮЛ 15 сентября. Ранее учредителем ЕСН была компания "Русхим Газ", принадлежащая "Русхиму". По данным госреестра участков недр и лицензий, по состоянию на 2024 год геологические работы на Коровинском месторождении вела "Евросевернефть". Гендиректором ЕСН был назначен в тот же день глава "ЗН-Перспективы" Вячеслав Терентьев. Также в тот же день он возглавил другой актив "Русхима" - "СН Инвест", однако пока единственным акционером в компании остается "Русхим Газ". "СН-Инвест" владеет Кумжинским газоконденсатным месторождением. Запасы Кумжинского и Коровинского месторождений составляют около 200 миллиардов кубометров. "Русхим" хотел построить на их базе метанольный завод мощностью 1,8 миллиона тонн в год и терминал в районе поселка Индига для его отгрузки на экспорт по Севморпути. Планировалось, что "Зарубежнефть" войдет в проект "Русхима" на паритетной основе и выступит в качестве оператора не ранее 2025 года, сообщала газета "Коммерсант".

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