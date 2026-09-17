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Фондовые рынки США растут на фоне снижения цен на нефть
Фондовые рынки США растут на фоне снижения цен на нефть - 17.09.2026, ПРАЙМ
Фондовые рынки США растут на фоне снижения цен на нефть
Основные фондовые индексы США в четверг растут на фоне снижения мировых цен на нефть, инвесторы также оценивают решения Федеральной резервной системы (ФРС),... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T17:14+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг растут на фоне снижения мировых цен на нефть, инвесторы также оценивают решения Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 16.53 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,57% относительно предыдущего закрытия - до 51 754,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,34%, до 26 325,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,96%, до 7624,65 пункта.
Цены на нефть заметно снижаются второй день подряд, в ходе торгов четверга марки Brent и WTI дешевели примерно на 3%. Это, по словам аналитиков, положительно влияет на динамику фондовых рынков.
"Настроения улучшились отчасти благодаря тому, что цены на нефть падают второй день подряд", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитик City Index и FOREX.com Фавада Разакзаду (Fawad Razaqzada).
Рынки также продолжают оценивать итоги сентябрьского заседания ФРС США. Регулятор принял решение впервые с 2023 года повысить свою учетную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4%. Согласно данным CME Group, более половины опрошенных ждут сохранение ставки по итогам октябрьского заседания.
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рынок, торги, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
Фондовые рынки США растут на фоне снижения цен на нефть
Биржи США растут на фоне снижения мировых цен на нефть
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг растут на фоне снижения мировых цен на нефть, инвесторы также оценивают решения Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 16.53 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,57% относительно предыдущего закрытия - до 51 754,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,34%, до 26 325,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,96%, до 7624,65 пункта.
Цены на нефть заметно снижаются второй день подряд, в ходе торгов четверга марки Brent и WTI дешевели примерно на 3%. Это, по словам аналитиков, положительно влияет на динамику фондовых рынков.
"Настроения улучшились отчасти благодаря тому, что цены на нефть падают второй день подряд", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитик City Index и FOREX.com Фавада Разакзаду (Fawad Razaqzada).
Рынки также продолжают оценивать итоги сентябрьского заседания ФРС США. Регулятор принял решение впервые с 2023 года повысить свою учетную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4%. Согласно данным CME Group, более половины опрошенных ждут сохранение ставки по итогам октябрьского заседания.