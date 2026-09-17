https://1prime.ru/20260917/rynki-873396710.html

Фондовые рынки США растут на фоне снижения цен на нефть

Фондовые рынки США растут на фоне снижения цен на нефть - 17.09.2026, ПРАЙМ

Фондовые рынки США растут на фоне снижения цен на нефть

Основные фондовые индексы США в четверг растут на фоне снижения мировых цен на нефть, инвесторы также оценивают решения Федеральной резервной системы (ФРС),... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T17:14+0300

2026-09-17T17:14+0300

2026-09-17T17:14+0300

рынок

торги

индексы

сша

dow jones

nasdaq composite

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873396710.jpg?1789654490

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг растут на фоне снижения мировых цен на нефть, инвесторы также оценивают решения Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 16.53 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,57% относительно предыдущего закрытия - до 51 754,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,34%, до 26 325,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,96%, до 7624,65 пункта. Цены на нефть заметно снижаются второй день подряд, в ходе торгов четверга марки Brent и WTI дешевели примерно на 3%. Это, по словам аналитиков, положительно влияет на динамику фондовых рынков. "Настроения улучшились отчасти благодаря тому, что цены на нефть падают второй день подряд", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитик City Index и FOREX.com Фавада Разакзаду (Fawad Razaqzada). Рынки также продолжают оценивать итоги сентябрьского заседания ФРС США. Регулятор принял решение впервые с 2023 года повысить свою учетную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4%. Согласно данным CME Group, более половины опрошенных ждут сохранение ставки по итогам октябрьского заседания.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite