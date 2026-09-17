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Фондовые рынки США растут на фоне снижения цен на нефть - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Фондовые рынки США растут на фоне снижения цен на нефть
Фондовые рынки США растут на фоне снижения цен на нефть - 17.09.2026, ПРАЙМ
Фондовые рынки США растут на фоне снижения цен на нефть
Основные фондовые индексы США в четверг растут на фоне снижения мировых цен на нефть, инвесторы также оценивают решения Федеральной резервной системы (ФРС),... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T17:14+0300
2026-09-17T17:14+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг растут на фоне снижения мировых цен на нефть, инвесторы также оценивают решения Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 16.53 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,57% относительно предыдущего закрытия - до 51 754,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,34%, до 26 325,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,96%, до 7624,65 пункта. Цены на нефть заметно снижаются второй день подряд, в ходе торгов четверга марки Brent и WTI дешевели примерно на 3%. Это, по словам аналитиков, положительно влияет на динамику фондовых рынков. "Настроения улучшились отчасти благодаря тому, что цены на нефть падают второй день подряд", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитик City Index и FOREX.com Фавада Разакзаду (Fawad Razaqzada). Рынки также продолжают оценивать итоги сентябрьского заседания ФРС США. Регулятор принял решение впервые с 2023 года повысить свою учетную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4%. Согласно данным CME Group, более половины опрошенных ждут сохранение ставки по итогам октябрьского заседания.
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рынок, торги, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
17:14 17.09.2026
 
Фондовые рынки США растут на фоне снижения цен на нефть

Биржи США растут на фоне снижения мировых цен на нефть

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг растут на фоне снижения мировых цен на нефть, инвесторы также оценивают решения Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 16.53 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,57% относительно предыдущего закрытия - до 51 754,38 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,34%, до 26 325,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,96%, до 7624,65 пункта.
Цены на нефть заметно снижаются второй день подряд, в ходе торгов четверга марки Brent и WTI дешевели примерно на 3%. Это, по словам аналитиков, положительно влияет на динамику фондовых рынков.
"Настроения улучшились отчасти благодаря тому, что цены на нефть падают второй день подряд", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитик City Index и FOREX.com Фавада Разакзаду (Fawad Razaqzada).
Рынки также продолжают оценивать итоги сентябрьского заседания ФРС США. Регулятор принял решение впервые с 2023 года повысить свою учетную ставку - на 25 базисных пунктов, до 3,75-4%. Согласно данным CME Group, более половины опрошенных ждут сохранение ставки по итогам октябрьского заседания.
 
РынокТоргиИндексыСШАDow JonesNasdaq Composite
 
 
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