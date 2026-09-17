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РЖД оборудовали табличками со шрифтом Брайля все крупные вокзалы - 17.09.2026, ПРАЙМ
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РЖД оборудовали табличками со шрифтом Брайля все крупные вокзалы
РЖД оборудовали табличками со шрифтом Брайля все крупные вокзалы - 17.09.2026, ПРАЙМ
РЖД оборудовали табличками со шрифтом Брайля все крупные вокзалы
РЖД оборудовали табличками со шрифтом Брайля все крупные вокзалы и планируют установить их по всей России, сообщили РИА Новости в компании. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T00:38+0300
2026-09-17T00:38+0300
бизнес
россия
ржд
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. РЖД оборудовали табличками со шрифтом Брайля все крупные вокзалы и планируют установить их по всей России, сообщили РИА Новости в компании. "В настоящее время табличками со шрифтом Брайля оборудованы все крупные вокзалы и основные пассажирские зоны на них: входные группы, залы ожидания, кассовые зоны, санитарные комнаты… В перспективе тактильная навигация будет внедрена на всех вокзальных комплексах сети РЖД", - отметили в компании. При оснащении, пояснили в РЖД, учитываются архитектурные и планировочные особенности каждого объекта, поэтому конкретные решения по размещению элементов доступной навигации определяются индивидуально. Также там рассказали, что на железнодорожных вокзалах для пассажиров с нарушением зрения предусмотрен комплекс мер по информированию, в числе которых размещение тактильно-контрастных указателей, мнемосхем, тактильных пиктограмм и напольных указателей, а также табличек с информацией, продублированной шрифтом Брайля. Тактильные таблички размещаются прежде всего у входов в помещения и в местах, где пассажиру необходимо получить информацию о назначении помещения или направлении движения. "Тактильные мнемосхемы позволяют незрячему или слабовидящему пассажиру получить представление о планировке вокзала, расположении основных функциональных зон и путях движения", - рассказывают в РЖД. Пиктограммы размещаются на навигационных носителях для обозначения назначения помещения, функциональной зоны или направления движения. "Таким образом, пассажир с нарушением зрения получает информацию сразу несколькими способами: визуально, тактильно и с помощью рельефно-точечного шрифта. Это позволяет сделать навигацию более понятной и, что особенно важно, дает человеку возможность в большей степени самостоятельно ориентироваться в вокзальном комплексе", - резюмировали в РЖД. Обеспечение доступности железнодорожной инфраструктуры для маломобильных пассажиров, в том числе с нарушением зрения, - один из приоритетов РЖД, сказали в компании. Там добавили, что работа ведется системно как в части подвижного состава, так и вокзальных комплексов.
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192
40
192
40
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4.7
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бизнес, россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РЖД
00:38 17.09.2026
 
РЖД оборудовали табличками со шрифтом Брайля все крупные вокзалы

РЖД оборудовали табличками со шрифтом Брайля все крупные вокзалы

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. РЖД оборудовали табличками со шрифтом Брайля все крупные вокзалы и планируют установить их по всей России, сообщили РИА Новости в компании.
"В настоящее время табличками со шрифтом Брайля оборудованы все крупные вокзалы и основные пассажирские зоны на них: входные группы, залы ожидания, кассовые зоны, санитарные комнаты… В перспективе тактильная навигация будет внедрена на всех вокзальных комплексах сети РЖД", - отметили в компании.
При оснащении, пояснили в РЖД, учитываются архитектурные и планировочные особенности каждого объекта, поэтому конкретные решения по размещению элементов доступной навигации определяются индивидуально.
Также там рассказали, что на железнодорожных вокзалах для пассажиров с нарушением зрения предусмотрен комплекс мер по информированию, в числе которых размещение тактильно-контрастных указателей, мнемосхем, тактильных пиктограмм и напольных указателей, а также табличек с информацией, продублированной шрифтом Брайля.
Тактильные таблички размещаются прежде всего у входов в помещения и в местах, где пассажиру необходимо получить информацию о назначении помещения или направлении движения.
"Тактильные мнемосхемы позволяют незрячему или слабовидящему пассажиру получить представление о планировке вокзала, расположении основных функциональных зон и путях движения", - рассказывают в РЖД.
Пиктограммы размещаются на навигационных носителях для обозначения назначения помещения, функциональной зоны или направления движения.
"Таким образом, пассажир с нарушением зрения получает информацию сразу несколькими способами: визуально, тактильно и с помощью рельефно-точечного шрифта. Это позволяет сделать навигацию более понятной и, что особенно важно, дает человеку возможность в большей степени самостоятельно ориентироваться в вокзальном комплексе", - резюмировали в РЖД.
Обеспечение доступности железнодорожной инфраструктуры для маломобильных пассажиров, в том числе с нарушением зрения, - один из приоритетов РЖД, сказали в компании. Там добавили, что работа ведется системно как в части подвижного состава, так и вокзальных комплексов.
 
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