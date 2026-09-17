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РЖД вложили более 1,1 миллиарда рублей в ремонт больницы в Новосибирске
РЖД вложили более 1,1 миллиарда рублей в ремонт больницы в Новосибирске - 17.09.2026, ПРАЙМ
РЖД вложили более 1,1 миллиарда рублей в ремонт больницы в Новосибирске
РЖД вложили свыше 1,1 миллиарда рублей в капитальный ремонт больницы на железнодорожной станции Инская в Новосибирске, сообщила компания. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T11:39+0300
2026-09-17T11:39+0300
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новосибирск
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. РЖД вложили свыше 1,1 миллиарда рублей в капитальный ремонт больницы на железнодорожной станции Инская в Новосибирске, сообщила компания.
Обновленный стационар перед открытием посетили первый зампред Госдумы РФ Александр Жуков, глава РЖД Олег Белозеров и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Стационар ведет свою историю с 1959 года - тогда была создана узловая больница Томской железной дороги.
"Сегодня это современное учреждение, спроектированное по самым актуальным стандартам оказания медицинской помощи… Капитальный ремонт шел с августа 2021 года. РЖД вложили в проект более 1,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении РЖД.
В частности, в ходе ремонта заменена кровля и все ключевые инженерные системы (отопление, водоснабжение, электроснабжение), отремонтирован фасад, установлены новые окна и три новых лифта, в палаты подведены медицинские газы и слаботочные системы. Проведено комплексное благоустройство на прилегающей территории. Для маломобильных пациентов создана безбарьерная среда.
Больница оснащена рентгеновскими установками, УЗИ‑аппаратами, аппаратами ИВЛ, наркозно‑дыхательной техникой, оборудованием для малоинвазивных вмешательств и другим оборудованием. Лечение могут проходить до 5 тысяч пациентов ежегодно.
"Очень важно, что эта больница реконструирована благодаря сотрудничеству Российских железных дорог и руководства Новосибирской области. Именно это сотрудничество позволило добиться такого прекрасного результата", – цитируют РЖД слова Жукова.
"Развитие медицинской инфраструктуры является составной частью социальной политики холдинга и направлено на сохранение профессионального здоровья работников железнодорожного транспорта, а также на повышение качества и доступности медицинской помощи населению в регионах присутствия компании", – приводятся в сообщении слова Белозерова.
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бизнес, россия, новосибирск, олег белозеров, ржд, госдума
Бизнес, РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, Олег Белозеров, РЖД, Госдума
РЖД вложили более 1,1 миллиарда рублей в ремонт больницы в Новосибирске
РЖД вложили более 1,1 миллиарда рублей в ремонт больницы на станции Инская в Новосибирске
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. РЖД вложили свыше 1,1 миллиарда рублей в капитальный ремонт больницы на железнодорожной станции Инская в Новосибирске, сообщила компания.
Обновленный стационар перед открытием посетили первый зампред Госдумы РФ Александр Жуков, глава РЖД Олег Белозеров и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Стационар ведет свою историю с 1959 года - тогда была создана узловая больница Томской железной дороги.
"Сегодня это современное учреждение, спроектированное по самым актуальным стандартам оказания медицинской помощи… Капитальный ремонт шел с августа 2021 года. РЖД вложили в проект более 1,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении РЖД.
В частности, в ходе ремонта заменена кровля и все ключевые инженерные системы (отопление, водоснабжение, электроснабжение), отремонтирован фасад, установлены новые окна и три новых лифта, в палаты подведены медицинские газы и слаботочные системы. Проведено комплексное благоустройство на прилегающей территории. Для маломобильных пациентов создана безбарьерная среда.
Больница оснащена рентгеновскими установками, УЗИ‑аппаратами, аппаратами ИВЛ, наркозно‑дыхательной техникой, оборудованием для малоинвазивных вмешательств и другим оборудованием. Лечение могут проходить до 5 тысяч пациентов ежегодно.
"Очень важно, что эта больница реконструирована благодаря сотрудничеству Российских железных дорог и руководства Новосибирской области. Именно это сотрудничество позволило добиться такого прекрасного результата", – цитируют РЖД слова Жукова.
"Развитие медицинской инфраструктуры является составной частью социальной политики холдинга и направлено на сохранение профессионального здоровья работников железнодорожного транспорта, а также на повышение качества и доступности медицинской помощи населению в регионах присутствия компании", – приводятся в сообщении слова Белозерова.