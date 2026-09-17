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На 40 вокзалах РЖД организованы избирательные участки
На 40 вокзалах РЖД организованы избирательные участки - 17.09.2026, ПРАЙМ
На 40 вокзалах РЖД организованы избирательные участки
Избирательные участки в единые дни голосования 18-20 сентября 2026 года в России организованы на 40 вокзалах РЖД, сообщила компания. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T16:59+0300
2026-09-17T16:59+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Избирательные участки в единые дни голосования 18-20 сентября 2026 года в России организованы на 40 вокзалах РЖД, сообщила компания.
Выборы различного уровня пройдут в России в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. В этот период граждане страны выберут депутатов Госдумы IX созыва.
"Если в единые дни голосования вы будете в дороге, на отдыхе или в командировке, это не повод отказываться от своего конституционного права. Вы можете проголосовать на любом удобном избирательном участке по месту фактического нахождения. Мы организовали работу избирательных участков на 40 вокзалах сети РЖД", - говорится в сообщении РЖД.
Это: Уфа и Новообзаково в Башкирии, Челябинск и Усть-Катав в Челябинской области, Пермь-2 и Углеуральская в Пермском крае, Екатеринбург, Юшала и Невьянск в Свердловской области, Иркутск-Пассажирский и Касьяновка в Иркутской области, Благовещенск, Бурея, Сковородино, Свободный и Тында в Амурской области, Красноярск, Московский и Ладожский вокзал в Санкт-Петербурге и другие.
Избирательные участки на вокзалах будут работать с 18 по 20 сентября с 8.00 до 20.00 по местному времени.
"Чтобы легче было сориентироваться, мы предусмотрели дополнительную навигацию. При необходимости можно обратиться к сотрудникам вокзала. Проголосовать смогут граждане РФ старше 18 лет. Понадобится паспорт", - уточняют РЖД.
"В случае подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, кроме паспорта необходимо иметь при себе распечатываемую часть заявления, полученную на портале госуслуг (в бумажном формате или сохраненную на мобильном устройстве). Если такое заявление подано по месту временной регистрации, необходимо также взять с собой оригинал свидетельства о временной регистрации", - добавляют в РЖД.
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бизнес, россия, уфа, башкирия, челябинск, ржд, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Уфа, БАШКИРИЯ, Челябинск, РЖД, Госдума
На 40 вокзалах РЖД организованы избирательные участки
На 40 вокзалах РЖД организовали избирательные участки в единые дни голосования
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Избирательные участки в единые дни голосования 18-20 сентября 2026 года в России организованы на 40 вокзалах РЖД, сообщила компания.
Выборы различного уровня пройдут в России в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. В этот период граждане страны выберут депутатов Госдумы IX созыва.
"Если в единые дни голосования вы будете в дороге, на отдыхе или в командировке, это не повод отказываться от своего конституционного права. Вы можете проголосовать на любом удобном избирательном участке по месту фактического нахождения. Мы организовали работу избирательных участков на 40 вокзалах сети РЖД", - говорится в сообщении РЖД.
Это: Уфа и Новообзаково в Башкирии, Челябинск и Усть-Катав в Челябинской области, Пермь-2 и Углеуральская в Пермском крае, Екатеринбург, Юшала и Невьянск в Свердловской области, Иркутск-Пассажирский и Касьяновка в Иркутской области, Благовещенск, Бурея, Сковородино, Свободный и Тында в Амурской области, Красноярск, Московский и Ладожский вокзал в Санкт-Петербурге и другие.
Избирательные участки на вокзалах будут работать с 18 по 20 сентября с 8.00 до 20.00 по местному времени.
"Чтобы легче было сориентироваться, мы предусмотрели дополнительную навигацию. При необходимости можно обратиться к сотрудникам вокзала. Проголосовать смогут граждане РФ старше 18 лет. Понадобится паспорт", - уточняют РЖД.
"В случае подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, кроме паспорта необходимо иметь при себе распечатываемую часть заявления, полученную на портале госуслуг (в бумажном формате или сохраненную на мобильном устройстве). Если такое заявление подано по месту временной регистрации, необходимо также взять с собой оригинал свидетельства о временной регистрации", - добавляют в РЖД.