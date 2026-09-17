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Сальвини поручил компаниям, работающим с Россией, подготовить доклад - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Сальвини поручил компаниям, работающим с Россией, подготовить доклад
Сальвини поручил компаниям, работающим с Россией, подготовить доклад - 17.09.2026, ПРАЙМ
Сальвини поручил компаниям, работающим с Россией, подготовить доклад
Вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что поручил итальянским компаниям, продолжающим работать с Россией,... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T16:05+0300
2026-09-17T16:05+0300
бизнес
мировая экономика
италия
украина
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РИМ, 17 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что поручил итальянским компаниям, продолжающим работать с Россией, подготовить доклад с предложениями о мерах, которые правительство может принять для их поддержки. "Я попросил подготовить в течение недели доклад, в котором будут выделены пять или шесть пунктов, по которым правительство может вмешаться", - сказал Сальвини в интервью газете Corriere della Sera. По его словам, речь идет примерно о 350 компаниях, работающих в различных секторах - от моды до сельского хозяйства. Кроме того, Сальвини поручил подготовить отдельный доклад о сложностях, связанных с санкционными нормами ЕС в отношении России. "Это 21 пакет, которые до сих пор скорее усложняли жизнь не русским, а итальянским компаниям. Имейте в виду, что резюме двадцатого пакета занимало целых 83 страницы", - отметил министр. В интервью Сальвини, возглавляющий партию "Лига", также заявил о необходимости продолжать диалог и сотрудничество с Россией, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине. "Нужно работать (с Россией – ред)",- заявил он, отвечая на вопрос, можно ли сотрудничать с Россией на фоне сообщений о якобы провокациях с российской стороны в Европе. "Когда идет война, ты либо вступаешь в нее, но, к счастью, это не относится к Италии, либо делаешь все возможное, чтобы сблизить стороны конфликта. Мы обязаны продолжать говорить со всеми сторонами", - заявил политик. Он отметил, что Италия направила Украине "все виды помощи", однако считает необходимым поддерживать контакты со всеми участниками конфликта. "Конечно, решение есть не у Маттео Сальвини, но я надеюсь, что между США и Китаем оно будет найдено как можно скорее", - сказал вице-премьер. В среду премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала естественной встречу Сальвини с участниками российского рынка, отметив, что Рим не вводил полного запрета на деятельность итальянского бизнеса в РФ. Сальвини в понедельник встретился в Милане с делегацией итальянских предпринимателей, работающих в России. В ассоциации GIM Unimpresa заявили, что объем экономического обмена между странами составляет около 8 миллиардов евро против 30 миллиардов евро в 2013 году. Сальвини выразил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине и возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом.
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бизнес, мировая экономика, италия, украина, европа, ес
Бизнес, Мировая экономика, ИТАЛИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, ЕС
16:05 17.09.2026
 
Сальвини поручил компаниям, работающим с Россией, подготовить доклад

Сальвини поручил компаниям, продолжающим работать с Россией, подготовить доклад

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РИМ, 17 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини заявил, что поручил итальянским компаниям, продолжающим работать с Россией, подготовить доклад с предложениями о мерах, которые правительство может принять для их поддержки.
"Я попросил подготовить в течение недели доклад, в котором будут выделены пять или шесть пунктов, по которым правительство может вмешаться", - сказал Сальвини в интервью газете Corriere della Sera.
По его словам, речь идет примерно о 350 компаниях, работающих в различных секторах - от моды до сельского хозяйства.
Кроме того, Сальвини поручил подготовить отдельный доклад о сложностях, связанных с санкционными нормами ЕС в отношении России.
"Это 21 пакет, которые до сих пор скорее усложняли жизнь не русским, а итальянским компаниям. Имейте в виду, что резюме двадцатого пакета занимало целых 83 страницы", - отметил министр.
В интервью Сальвини, возглавляющий партию "Лига", также заявил о необходимости продолжать диалог и сотрудничество с Россией, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.
"Нужно работать (с Россией – ред)",- заявил он, отвечая на вопрос, можно ли сотрудничать с Россией на фоне сообщений о якобы провокациях с российской стороны в Европе.
"Когда идет война, ты либо вступаешь в нее, но, к счастью, это не относится к Италии, либо делаешь все возможное, чтобы сблизить стороны конфликта. Мы обязаны продолжать говорить со всеми сторонами", - заявил политик.
Он отметил, что Италия направила Украине "все виды помощи", однако считает необходимым поддерживать контакты со всеми участниками конфликта.
"Конечно, решение есть не у Маттео Сальвини, но я надеюсь, что между США и Китаем оно будет найдено как можно скорее", - сказал вице-премьер.
В среду премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала естественной встречу Сальвини с участниками российского рынка, отметив, что Рим не вводил полного запрета на деятельность итальянского бизнеса в РФ.
Сальвини в понедельник встретился в Милане с делегацией итальянских предпринимателей, работающих в России. В ассоциации GIM Unimpresa заявили, что объем экономического обмена между странами составляет около 8 миллиардов евро против 30 миллиардов евро в 2013 году. Сальвини выразил надежду на скорейшее завершение конфликта на Украине и возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом.
 
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