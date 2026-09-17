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Сбербанк повысил ставки по вкладам на шесть и семь месяцев
Сбербанк повысил ставки по вкладам на шесть и семь месяцев - 17.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк повысил ставки по вкладам на шесть и семь месяцев
Сбербанк с 17 сентября повысил ставки по вкладам на шесть и семь месяцев, до 13,5%, сообщает пресс-служба банка. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T12:54+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Сбербанк с 17 сентября повысил ставки по вкладам на шесть и семь месяцев, до 13,5%, сообщает пресс-служба банка. "С 17 сентября "Сбер" повысил ставки по вкладам на шесть и семь месяцев. Теперь ставка при выборе этих сроков составляет 13,5% годовых. "На шесть месяцев ставка выросла с 12,6% до 13,5% годовых, на семь месяцев — с 12,3% до 13,5%", - говорится в сообщении. Уточняется, что новые условия действуют по вкладу "Лучший процент" для средств, которые ранее не размещались на вкладах и накопительных счетах в банке. Также повышенная ставка доступна по "Сбервкладу" для клиентов с уже имеющимися сбережениями в банке.
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банки, финансы, сбербанк
Сбербанк повысил ставки по вкладам на шесть и семь месяцев
Сбербанк с 17 сентября повысил ставки по вкладам на шесть и семь месяцев до 13,5%
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Сбербанк с 17 сентября повысил ставки по вкладам на шесть и семь месяцев, до 13,5%, сообщает пресс-служба банка.
"С 17 сентября "Сбер" повысил ставки по вкладам на шесть и семь месяцев. Теперь ставка при выборе этих сроков составляет 13,5% годовых.
"На шесть месяцев ставка выросла с 12,6% до 13,5% годовых, на семь месяцев — с 12,3% до 13,5%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новые условия действуют по вкладу "Лучший процент" для средств, которые ранее не размещались на вкладах и накопительных счетах в банке. Также повышенная ставка доступна по "Сбервкладу" для клиентов с уже имеющимися сбережениями в банке.