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Сбербанк может получить управление над проектами "Самолета", пишут СМИ
Сбербанк может получить управление над проектами "Самолета", пишут СМИ - 17.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк может получить управление над проектами "Самолета", пишут СМИ
Сбербанк как основной кредитор вскоре может получить управление над частью проектов девелопера "Самолета" для реструктуризации накопившихся займов, пишет газета | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T08:37+0300
2026-09-17T08:37+0300
2026-09-17T08:37+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Сбербанк как основной кредитор вскоре может получить управление над частью проектов девелопера "Самолета" для реструктуризации накопившихся займов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Сбербанк может получить в управление часть бизнеса группы "Самолет", рассказали три источника на рынке недвижимости. По словам одного из них, это может произойти в рамках реструктуризации займов компании перед кредитором. Он уточняет, что пока условия сделки находятся на стадии обсуждения", - пишет газета.
Не исключается и реструктуризация кредитов, при которой в качестве залога могут выступить активы бенефициаров группы, не имеющих отношения к бизнесу "Самолета".
"По итогам первой половины 2026 года объем краткосрочных кредитов "Самолета" составлял 325,3 миллиарда рублей, долгосрочных — 448,1 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании. По данным той же отчетности, по итогам 2025 года Сбербанк выступал крупнейшим кредитором "Самолета": на 274,2 миллиарда рублей, или 30,6% от общей задолженности группы", - добавляет газета.
Издание указывает, что о проблемах с финансами у компании стало известно в начале года, когда застройщик обратился в правительство с просьбой предоставить льготный кредит в размере 50 миллиардов рублей, мотивируя это жесткой монетарной политикой Центробанка. Однако в Минфине не нашли критических проблем у ГК "Самолет", "рекомендовав продолжить работу с банками", пишет "Коммерсант".
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банки, финансы, бизнес, сбербанк, минфин
Банки, Финансы, Бизнес, Сбербанк, Минфин
Сбербанк может получить управление над проектами "Самолета", пишут СМИ
"Ъ": Сбербанк может получить управление над частью проектов "Самолета"
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Сбербанк как основной кредитор вскоре может получить управление над частью проектов девелопера "Самолета" для реструктуризации накопившихся займов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
"Сбербанк может получить в управление часть бизнеса группы "Самолет", рассказали три источника на рынке недвижимости. По словам одного из них, это может произойти в рамках реструктуризации займов компании перед кредитором. Он уточняет, что пока условия сделки находятся на стадии обсуждения", - пишет газета.
Не исключается и реструктуризация кредитов, при которой в качестве залога могут выступить активы бенефициаров группы, не имеющих отношения к бизнесу "Самолета".
"По итогам первой половины 2026 года объем краткосрочных кредитов "Самолета" составлял 325,3 миллиарда рублей, долгосрочных — 448,1 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании. По данным той же отчетности, по итогам 2025 года Сбербанк выступал крупнейшим кредитором "Самолета": на 274,2 миллиарда рублей, или 30,6% от общей задолженности группы", - добавляет газета.
Издание указывает, что о проблемах с финансами у компании стало известно в начале года, когда застройщик обратился в правительство с просьбой предоставить льготный кредит в размере 50 миллиардов рублей, мотивируя это жесткой монетарной политикой Центробанка. Однако в Минфине не нашли критических проблем у ГК "Самолет", "рекомендовав продолжить работу с банками", пишет "Коммерсант".