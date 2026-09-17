Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/senat-873376401.html
Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России
Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России - 17.09.2026, ПРАЙМ
Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России
Палата представителей США набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T09:01+0300
2026-09-17T09:01+0300
мировая экономика
общество
сша
линдси грэм
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/11/873376303_0:169:3038:1878_1920x0_80_0_0_ec73216ee716a7eb4e638ff01df747cd.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Палата представителей США набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о введении новых санкций против России, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу. В ходе состоявшегося в нижней палате голосования инициативу поддержали 262 законодателя, против высказались 159 — в их числе 152 представителя Демократической партии и 7 республиканцев. После утверждения обеими палатами конгресса документ поступает на подпись главе Белого дома. В августе сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России, который был разработан при участии сенатора Линдси Грэма. Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% - на весь импорт из России в США. После этого документ передали для утверждения в палату представителей. Главной особенностью законопроекта является то, что теперь у Трампа есть право вводить вторичные пошлины исключительно по своему усмотрению. Глава Белого дома может самостоятельно определять сроки, объем ограничений и размер пошлин против покупателей российских энергоносителей, а также единолично предоставлять исключения конкретным странам без необходимости согласования с конгрессом.
https://1prime.ru/20260917/kongressmeny-873372453.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/11/873376303_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_f70556e3bb1dc3fbd0e573ea10480c3c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сша, линдси грэм, дональд трамп
Мировая экономика, Общество , США, Линдси Грэм, Дональд Трамп
09:01 17.09.2026
 
Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России

Сенат США одобрил законопроект о новых санкциях против России, документ направят Трампу

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкБелый Дом в Вашингтоне
Белый Дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Палата представителей США набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о введении новых санкций против России, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу.
В ходе состоявшегося в нижней палате голосования инициативу поддержали 262 законодателя, против высказались 159 — в их числе 152 представителя Демократической партии и 7 республиканцев.
После утверждения обеими палатами конгресса документ поступает на подпись главе Белого дома.
В августе сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России, который был разработан при участии сенатора Линдси Грэма. Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% - на весь импорт из России в США. После этого документ передали для утверждения в палату представителей.
Главной особенностью законопроекта является то, что теперь у Трампа есть право вводить вторичные пошлины исключительно по своему усмотрению. Глава Белого дома может самостоятельно определять сроки, объем ограничений и размер пошлин против покупателей российских энергоносителей, а также единолично предоставлять исключения конкретным странам без необходимости согласования с конгрессом.
Здание конгресса США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
Конгрессмены не поддержали законопроект о санкциях против России
03:12
 
Мировая экономикаОбществоСШАЛиндси ГрэмДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала