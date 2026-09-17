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Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России
Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России - 17.09.2026, ПРАЙМ
Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России
Палата представителей США набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T09:01+0300
2026-09-17T09:01+0300
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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Палата представителей США набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о введении новых санкций против России, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу. В ходе состоявшегося в нижней палате голосования инициативу поддержали 262 законодателя, против высказались 159 — в их числе 152 представителя Демократической партии и 7 республиканцев. После утверждения обеими палатами конгресса документ поступает на подпись главе Белого дома. В августе сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России, который был разработан при участии сенатора Линдси Грэма. Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% - на весь импорт из России в США. После этого документ передали для утверждения в палату представителей. Главной особенностью законопроекта является то, что теперь у Трампа есть право вводить вторичные пошлины исключительно по своему усмотрению. Глава Белого дома может самостоятельно определять сроки, объем ограничений и размер пошлин против покупателей российских энергоносителей, а также единолично предоставлять исключения конкретным странам без необходимости согласования с конгрессом.
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мировая экономика, общество , сша, линдси грэм, дональд трамп
Мировая экономика, Общество , США, Линдси Грэм, Дональд Трамп
Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против России
Сенат США одобрил законопроект о новых санкциях против России, документ направят Трампу