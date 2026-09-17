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Сенегал рассчитывает снизить цены на электричество за счет своего газа
Сенегал рассчитывает снизить цены на электричество за счет своего газа - 17.09.2026, ПРАЙМ
Сенегал рассчитывает снизить цены на электричество за счет своего газа
Сенегал планирует увеличить использование собственного природного газа для производства электроэнергии, чтобы снизить ее стоимость и зависимость от импортного... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T22:26+0300
2026-09-17T22:26+0300
2026-09-17T22:32+0300
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bp
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Сенегал планирует увеличить использование собственного природного газа для производства электроэнергии, чтобы снизить ее стоимость и зависимость от импортного топлива, сообщил агентству Рейтер министр энергетики и нефти страны Эль-Хаджи Абдуррахман Диуф. "Приоритет Сенегала - снизить фактическую стоимость электроэнергии за счет развития внутреннего производства природного газа, расширения мощностей возобновляемой энергетики и повышения эффективности работы", - сказал министр в письменном ответе на вопросы агентства. По его словам, рост цен на энергоносители в этом году, связанный с конфликтом на Ближнем Востоке, увеличил расходы Сенегала на субсидирование топлива. Сенегал в последние годы наращивает добычу нефти и газа, что способствует экономическому росту и увеличению экспорта. Страна начала добывать нефть в 2024 году, а о начале добычи газа объявила в 2025 году. Диуф также заявил, что Сенегал открыт для сотрудничества с новыми партнерами в энергетическом секторе. По его словам, компании BP, Kosmos и Woodside являются стратегическими партнерами страны и сыграли важную роль в открытии, освоении и начале добычи месторождений природного газа.
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газ, сенегал, ближний восток, bp
Газ, СЕНЕГАЛ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, BP
Сенегал рассчитывает снизить цены на электричество за счет своего газа
Сенегал хочет снизить цены на электричество за счет увеличения использования своего газа
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Сенегал планирует увеличить использование собственного природного газа для производства электроэнергии, чтобы снизить ее стоимость и зависимость от импортного топлива, сообщил агентству Рейтер министр энергетики и нефти страны Эль-Хаджи Абдуррахман Диуф.
"Приоритет Сенегала - снизить фактическую стоимость электроэнергии за счет развития внутреннего производства природного газа, расширения мощностей возобновляемой энергетики и повышения эффективности работы", - сказал министр в письменном ответе на вопросы агентства.
По его словам, рост цен на энергоносители в этом году, связанный с конфликтом на Ближнем Востоке, увеличил расходы Сенегала на субсидирование топлива.
Сенегал в последние годы наращивает добычу нефти и газа, что способствует экономическому росту и увеличению экспорта. Страна начала добывать нефть в 2024 году, а о начале добычи газа объявила в 2025 году.
Диуф также заявил, что Сенегал открыт для сотрудничества с новыми партнерами в энергетическом секторе. По его словам, компании BP, Kosmos и Woodside являются стратегическими партнерами страны и сыграли важную роль в открытии, освоении и начале добычи месторождений природного газа.