Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сенегал рассчитывает снизить цены на электричество за счет своего газа - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/senegal-873409079.html
Сенегал рассчитывает снизить цены на электричество за счет своего газа
Сенегал рассчитывает снизить цены на электричество за счет своего газа - 17.09.2026, ПРАЙМ
Сенегал рассчитывает снизить цены на электричество за счет своего газа
Сенегал планирует увеличить использование собственного природного газа для производства электроэнергии, чтобы снизить ее стоимость и зависимость от импортного... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T22:26+0300
2026-09-17T22:32+0300
газ
сенегал
ближний восток
bp
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873409079.jpg?1789673536
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Сенегал планирует увеличить использование собственного природного газа для производства электроэнергии, чтобы снизить ее стоимость и зависимость от импортного топлива, сообщил агентству Рейтер министр энергетики и нефти страны Эль-Хаджи Абдуррахман Диуф. "Приоритет Сенегала - снизить фактическую стоимость электроэнергии за счет развития внутреннего производства природного газа, расширения мощностей возобновляемой энергетики и повышения эффективности работы", - сказал министр в письменном ответе на вопросы агентства. По его словам, рост цен на энергоносители в этом году, связанный с конфликтом на Ближнем Востоке, увеличил расходы Сенегала на субсидирование топлива. Сенегал в последние годы наращивает добычу нефти и газа, что способствует экономическому росту и увеличению экспорта. Страна начала добывать нефть в 2024 году, а о начале добычи газа объявила в 2025 году. Диуф также заявил, что Сенегал открыт для сотрудничества с новыми партнерами в энергетическом секторе. По его словам, компании BP, Kosmos и Woodside являются стратегическими партнерами страны и сыграли важную роль в открытии, освоении и начале добычи месторождений природного газа.
сенегал
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, сенегал, ближний восток, bp
Газ, СЕНЕГАЛ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, BP
22:26 17.09.2026 (обновлено: 22:32 17.09.2026)
 
Сенегал рассчитывает снизить цены на электричество за счет своего газа

Сенегал хочет снизить цены на электричество за счет увеличения использования своего газа

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Сенегал планирует увеличить использование собственного природного газа для производства электроэнергии, чтобы снизить ее стоимость и зависимость от импортного топлива, сообщил агентству Рейтер министр энергетики и нефти страны Эль-Хаджи Абдуррахман Диуф.
"Приоритет Сенегала - снизить фактическую стоимость электроэнергии за счет развития внутреннего производства природного газа, расширения мощностей возобновляемой энергетики и повышения эффективности работы", - сказал министр в письменном ответе на вопросы агентства.
По его словам, рост цен на энергоносители в этом году, связанный с конфликтом на Ближнем Востоке, увеличил расходы Сенегала на субсидирование топлива.
Сенегал в последние годы наращивает добычу нефти и газа, что способствует экономическому росту и увеличению экспорта. Страна начала добывать нефть в 2024 году, а о начале добычи газа объявила в 2025 году.
Диуф также заявил, что Сенегал открыт для сотрудничества с новыми партнерами в энергетическом секторе. По его словам, компании BP, Kosmos и Woodside являются стратегическими партнерами страны и сыграли важную роль в открытии, освоении и начале добычи месторождений природного газа.
 
ГазСЕНЕГАЛБЛИЖНИЙ ВОСТОКBP
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала