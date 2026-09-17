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Сенегал рассчитывает снизить цены на электричество за счет своего газа

Сенегал рассчитывает снизить цены на электричество за счет своего газа - 17.09.2026, ПРАЙМ

Сенегал рассчитывает снизить цены на электричество за счет своего газа

Сенегал планирует увеличить использование собственного природного газа для производства электроэнергии, чтобы снизить ее стоимость и зависимость от импортного... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T22:26+0300

2026-09-17T22:26+0300

2026-09-17T22:32+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Сенегал планирует увеличить использование собственного природного газа для производства электроэнергии, чтобы снизить ее стоимость и зависимость от импортного топлива, сообщил агентству Рейтер министр энергетики и нефти страны Эль-Хаджи Абдуррахман Диуф. "Приоритет Сенегала - снизить фактическую стоимость электроэнергии за счет развития внутреннего производства природного газа, расширения мощностей возобновляемой энергетики и повышения эффективности работы", - сказал министр в письменном ответе на вопросы агентства. По его словам, рост цен на энергоносители в этом году, связанный с конфликтом на Ближнем Востоке, увеличил расходы Сенегала на субсидирование топлива. Сенегал в последние годы наращивает добычу нефти и газа, что способствует экономическому росту и увеличению экспорта. Страна начала добывать нефть в 2024 году, а о начале добычи газа объявила в 2025 году. Диуф также заявил, что Сенегал открыт для сотрудничества с новыми партнерами в энергетическом секторе. По его словам, компании BP, Kosmos и Woodside являются стратегическими партнерами страны и сыграли важную роль в открытии, освоении и начале добычи месторождений природного газа.

сенегал

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газ, сенегал, ближний восток, bp