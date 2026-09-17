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СГК завершила экологическую модернизацию Красноярской ТЭЦ-1

СГК завершила экологическую модернизацию Красноярской ТЭЦ-1 - 17.09.2026, ПРАЙМ

СГК завершила экологическую модернизацию Красноярской ТЭЦ-1

Сибирская генерирующая компания (СГК) завершила экологическую модернизацию Красноярской ТЭЦ-1 в рамках федерального проекта "Чистый воздух", инвестиции... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T17:48+0300

2026-09-17T17:48+0300

2026-09-17T17:48+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Сибирская генерирующая компания (СГК) завершила экологическую модернизацию Красноярской ТЭЦ-1 в рамках федерального проекта "Чистый воздух", инвестиции превысили 25 миллиардов рублей, сообщила компания. "Сибирская генерирующая компания завершила экологическую модернизацию Красноярской ТЭЦ-1 - одного из ключевых источников тепла и электроэнергии краевого центра", - говорится в сообщении. Отмечается, что в торжественной церемонии приняли участие председатель совета директоров СГК Юрий Малявкин, глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов и губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Вице-премьер РФ Александр Новак в своем обращении к участникам отметил, что модернизация генерирующих мощностей, развитие тепловых сетей и замещение неэффективных источников теплоснабжения одновременно снижают воздействие на окружающую среду, повышают надежность энергоснабжения и формируют резерв для развития жилищного строительства и промышленности, отмечается в сообщении. "Проект реализован с применением механизма государственной поддержки экологической модернизации генерирующих объектов. Инвестиции СГК в экологическую модернизацию Красноярской ТЭЦ-1 составили более 25 миллиардов рублей", - добавляется в сообщении. В ходе работ на станции демонтировали три старые дымовые трубы и построили новую высотой 275 метров, установили 15 современных электрофильтров, ввели два котлоагрегата производительностью по 220 тонн пара в час и две турбины общей электрической мощностью 70 МВт. После модернизации выбросы твердых частиц на ТЭЦ-1 снизились на 80%, а общий объем выбросов станции - на 20%. Красноярск входит в число 12 городов первого этапа федерального проекта "Чистый воздух", предусматривающего снижение совокупного объема выбросов в городе на 20% к концу 2026 года по сравнению с уровнем 2017 года. Экологическая модернизация Красноярской ТЭЦ-1 стала одним из ключевых мероприятий комплексного плана по улучшению экологической ситуации в городе, подчеркивается в сообщении.

красноярский край

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россия, красноярский край, красноярск, николай шульгинов, михаил котюков, александр новак, госдума