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Минцифры ведет переговоры с Apple по подключению 5G на iPhone
Минцифры ведет переговоры с Apple по подключению 5G на iPhone - 17.09.2026, ПРАЙМ
Минцифры ведет переговоры с Apple по подключению 5G на iPhone
Минцифры РФ ведет переговоры с американской корпорацией Apple по вопросу подключения 5G пользователям iPhone в России, заявил РИА Новости глава министерства... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T08:51+0300
2026-09-17T08:51+0300
2026-09-17T08:51+0300
технологии
россия
максут шадаев
apple
минцифры
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Минцифры РФ ведет переговоры с американской корпорацией Apple по вопросу подключения 5G пользователям iPhone в России, заявил РИА Новости глава министерства Максут Шадаев. На прошлой неделе в России запустили первые сети связи пятого поколения. Тогда в Минцифры сообщали, что в ближайшее время 5G будет доступен для пользователей на Android, однако доступ к сети владельцев iPhone зависит от решения Apple. "Мы ведем переговоры с Apple, обсуждаем возможность подключения 5G на iPhone", - сказал министр. Ранее IT-эксперт Владимир Зыков пояснял РИА Новости, что Apple на сегодняшний день официально не указывает 5G среди поддерживаемых функций российских операторов связи. Компания сможет добавить или обновить операторскую конфигурацию только после успешного тестирования работы смартфонов на сети пятого поколения в РФ. На текущий момент 5G запущен в 16 городах России и доступен 10 миллионам абонентов, прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года.
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технологии, россия, максут шадаев, apple, минцифры
Технологии, РОССИЯ, Максут Шадаев, Apple, Минцифры
Минцифры ведет переговоры с Apple по подключению 5G на iPhone
Шадаев: Минцифры ведет переговоры с Apple по подключению 5G пользователям iPhone в России
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Минцифры РФ ведет переговоры с американской корпорацией Apple по вопросу подключения 5G пользователям iPhone в России, заявил РИА Новости глава министерства Максут Шадаев.
На прошлой неделе в России запустили первые сети связи пятого поколения. Тогда в Минцифры сообщали, что в ближайшее время 5G будет доступен для пользователей на Android, однако доступ к сети владельцев iPhone зависит от решения Apple.
"Мы ведем переговоры с Apple, обсуждаем возможность подключения 5G на iPhone", - сказал министр.
Ранее IT-эксперт Владимир Зыков пояснял РИА Новости, что Apple на сегодняшний день официально не указывает 5G среди поддерживаемых функций российских операторов связи. Компания сможет добавить или обновить операторскую конфигурацию только после успешного тестирования работы смартфонов на сети пятого поколения в РФ.
На текущий момент 5G запущен в 16 городах России и доступен 10 миллионам абонентов, прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года.