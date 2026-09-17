https://1prime.ru/20260917/shadaev-873375640.html

Минцифры ведет переговоры с Apple по подключению 5G на iPhone

Минцифры ведет переговоры с Apple по подключению 5G на iPhone - 17.09.2026, ПРАЙМ

Минцифры ведет переговоры с Apple по подключению 5G на iPhone

Минцифры РФ ведет переговоры с американской корпорацией Apple по вопросу подключения 5G пользователям iPhone в России, заявил РИА Новости глава министерства... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T08:51+0300

2026-09-17T08:51+0300

2026-09-17T08:51+0300

технологии

россия

максут шадаев

apple

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873375640.jpg?1789624298

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Минцифры РФ ведет переговоры с американской корпорацией Apple по вопросу подключения 5G пользователям iPhone в России, заявил РИА Новости глава министерства Максут Шадаев. На прошлой неделе в России запустили первые сети связи пятого поколения. Тогда в Минцифры сообщали, что в ближайшее время 5G будет доступен для пользователей на Android, однако доступ к сети владельцев iPhone зависит от решения Apple. "Мы ведем переговоры с Apple, обсуждаем возможность подключения 5G на iPhone", - сказал министр. Ранее IT-эксперт Владимир Зыков пояснял РИА Новости, что Apple на сегодняшний день официально не указывает 5G среди поддерживаемых функций российских операторов связи. Компания сможет добавить или обновить операторскую конфигурацию только после успешного тестирования работы смартфонов на сети пятого поколения в РФ. На текущий момент 5G запущен в 16 городах России и доступен 10 миллионам абонентов, прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, максут шадаев, apple, минцифры