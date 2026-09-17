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Высший горный совет призвал ШОС защитить инвестиции в недропользование - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Высший горный совет призвал ШОС защитить инвестиции в недропользование
Высший горный совет призвал ШОС защитить инвестиции в недропользование - 17.09.2026, ПРАЙМ
Высший горный совет призвал ШОС защитить инвестиции в недропользование
Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо создавать защищенные финансовые и правовые механизмы для инвестиций в недропользование, заявил... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T14:13+0300
2026-09-17T14:19+0300
финансы
россия
запад
шос
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо создавать защищенные финансовые и правовые механизмы для инвестиций в недропользование, заявил председатель Высшего горного совета России Юрий Шафраник. "У нас должно хватит ума, технологий, механизмов у стран, чтобы создать финансовые механизмы, защищенные от влияния из вне", - заявил Шафраник на конференции ШОС по лучшим практикам недропользования. Он отметил, что страны объединения уже интегрированы и не могут вдруг стать независимыми. "Главное, чтобы существовали механизмы, защищающие наши инвестиции", — добавил председатель. По его словам, странам ШОС важно развивать собственные технологические возможности и не исходить из того, что передовые решения существуют только на Западе. Отдельное внимание Шафраник уделил необходимости создания самостоятельных финансовых, платежных и правовых инструментов для сотрудничества. Шафраник также указал на дисбаланс, при котором ресурсы и транспортная инфраструктура сосредоточены в странах Глобального Юга, тогда как финансовые, платежные и юридические инструменты остаются в других руках. По его мнению, без собственных механизмов страны ШОС не смогут эффективно конкурировать на мировом рынке.
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финансы, россия, запад, шос
Финансы, РОССИЯ, ЗАПАД, ШОС
14:13 17.09.2026 (обновлено: 14:19 17.09.2026)
 
Высший горный совет призвал ШОС защитить инвестиции в недропользование

Шафраник: ШОС нужны защищенные финансовые механизмы для инвестиций в недропользование

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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо создавать защищенные финансовые и правовые механизмы для инвестиций в недропользование, заявил председатель Высшего горного совета России Юрий Шафраник.
"У нас должно хватит ума, технологий, механизмов у стран, чтобы создать финансовые механизмы, защищенные от влияния из вне", - заявил Шафраник на конференции ШОС по лучшим практикам недропользования.
Он отметил, что страны объединения уже интегрированы и не могут вдруг стать независимыми.
"Главное, чтобы существовали механизмы, защищающие наши инвестиции", — добавил председатель.
По его словам, странам ШОС важно развивать собственные технологические возможности и не исходить из того, что передовые решения существуют только на Западе. Отдельное внимание Шафраник уделил необходимости создания самостоятельных финансовых, платежных и правовых инструментов для сотрудничества.
Шафраник также указал на дисбаланс, при котором ресурсы и транспортная инфраструктура сосредоточены в странах Глобального Юга, тогда как финансовые, платежные и юридические инструменты остаются в других руках. По его мнению, без собственных механизмов страны ШОС не смогут эффективно конкурировать на мировом рынке.
 
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