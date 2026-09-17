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ШОС и ЕЭК подписали план мероприятий на 2027-2030 годы
ШОС и ЕЭК подписали план мероприятий на 2027-2030 годы - 17.09.2026, ПРАЙМ
ШОС и ЕЭК подписали план мероприятий на 2027-2030 годы
Секретариат Шанхайской организации сотрудничества и Евразийская экономическая комиссия в четверг подписали План мероприятий на 2027-2030 годы по реализации... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T08:55+0300
2026-09-17T08:55+0300
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ПЕКИН, 17 сен – ПРАЙМ. Секретариат Шанхайской организации сотрудничества и Евразийская экономическая комиссия в четверг подписали План мероприятий на 2027-2030 годы по реализации меморандума о взаимопонимании, передает корреспондент РИА Новости.
Документ в секретариате ШОС в Пекине подписали генсек Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
Генсек ШОС сообщил, что Меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Евразийской экономической комиссией был подписан 17 сентября 2021 года в ходе саммита ШОС в Душанбе.
"Меморандум предусматривает сотрудничество в торговле, финансах, транспорте, цифровизации, энергетике, пожалуй, трудно назвать сферы, где бы мы не могли сотрудничать", - указал Ермекбаев.
Он добавил, что эти направления соответствуют созданной в ШОС экономической архитектуре, которая включает стратегию экономического развития и программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества.
"Сегодня мы делаем следующий шаг - подписываем план совместных мероприятий по реализации меморандума о взаимопонимании на 2027-2030 годы. Он охватывает широкий круг вопросов: экономику, цифровизацию, информационно-коммуникационные технологии, агропромышленный комплекс и продовольственную безопасность, таможенное регулирование, санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры, а также защиту прав потребителей", - заявил в свою очередь Сагинтаев.
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мировая экономика, пекин, душанбе, шос, евразийская экономическая комиссия
Мировая экономика, Пекин, Душанбе, ШОС, Евразийская экономическая комиссия
ШОС и ЕЭК подписали план мероприятий на 2027-2030 годы
ШОС и ЕЭК подписали план мероприятий по реализации меморандума о взаимопонимании
ПЕКИН, 17 сен – ПРАЙМ. Секретариат Шанхайской организации сотрудничества и Евразийская экономическая комиссия в четверг подписали План мероприятий на 2027-2030 годы по реализации меморандума о взаимопонимании, передает корреспондент РИА Новости.
Документ в секретариате ШОС в Пекине подписали генсек Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
Генсек ШОС сообщил, что Меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Евразийской экономической комиссией был подписан 17 сентября 2021 года в ходе саммита ШОС в Душанбе.
"Меморандум предусматривает сотрудничество в торговле, финансах, транспорте, цифровизации, энергетике, пожалуй, трудно назвать сферы, где бы мы не могли сотрудничать", - указал Ермекбаев.
Он добавил, что эти направления соответствуют созданной в ШОС экономической архитектуре, которая включает стратегию экономического развития и программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества.
"Сегодня мы делаем следующий шаг - подписываем план совместных мероприятий по реализации меморандума о взаимопонимании на 2027-2030 годы. Он охватывает широкий круг вопросов: экономику, цифровизацию, информационно-коммуникационные технологии, агропромышленный комплекс и продовольственную безопасность, таможенное регулирование, санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры, а также защиту прав потребителей", - заявил в свою очередь Сагинтаев.