Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ШОС прорабатывает создание регионального центра по критическим минералам - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/shos-873381419.html
ШОС прорабатывает создание регионального центра по критическим минералам
ШОС прорабатывает создание регионального центра по критическим минералам - 17.09.2026, ПРАЙМ
ШОС прорабатывает создание регионального центра по критическим минералам
Государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уделяют повышенное внимание сектору важнейших полезных ископаемых, в организации прорабатывается... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T10:32+0300
2026-09-17T10:36+0300
мировая экономика
шос
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873381419.jpg?1789630573
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уделяют повышенное внимание сектору важнейших полезных ископаемых, в организации прорабатывается инициатива создания профильного регионального центра, заявил генсек ШОС Нурлан Ермекбаев. Выступая на Конференции ШОС по лучшим практикам недропользования, генсек напомнил, что развитие минерально-сырьевого сектора заложено в Стратегию экономического развития объединения до 2030 года, при этом особый акцент делается на выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью. "Отдельного внимания заслуживает сотрудничество в сфере критических минералов. По оценкам ООН, к 2030 году мировой спрос на важнейшие полезные ископаемые для энергоперехода может вырасти почти втрое, а к 2040 году потребность в минералах вырастет вчетверо. Поэтому внимание этим вопросам уделяется и в ШОС. Например, Республика Узбекистан выступила с инициативой создания регионального центра ШОС по критическим минералам, призванного содействовать внедрению передовых технологий добычи и глубокой переработки", - сказал генсек организации. По его словам, будущая структура сможет координировать взаимодействие участников объединения и заниматься подготовкой и сопровождением совместных проектов. Генсек ШОС также обратил внимание на финансовую сторону вопроса, напомнив, что в принятой 1 сентября Бишкекской декларации Совета глав государств зафиксирован прогресс по запуску Банка развития ШОС. "Таким образом, формируются условия для того, чтобы сотрудничество в сфере разработки природных ресурсов переходило к системной подготовке и реализации проектов. Цифровизация, искусственный интеллект, современные методы геологоразведки и обработки геоданных открывают новые возможности для использования ресурсной базы", - подчеркнул генсек ШОС, призвав добиваться конкретных практических результатов в интересах экономик стран объединения.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, шос, оон
Мировая экономика, ШОС, ООН
10:32 17.09.2026 (обновлено: 10:36 17.09.2026)
 
ШОС прорабатывает создание регионального центра по критическим минералам

Генсек ШОС Ермекбаев: в организации прорабатывают идею создания регионального центра

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уделяют повышенное внимание сектору важнейших полезных ископаемых, в организации прорабатывается инициатива создания профильного регионального центра, заявил генсек ШОС Нурлан Ермекбаев.
Выступая на Конференции ШОС по лучшим практикам недропользования, генсек напомнил, что развитие минерально-сырьевого сектора заложено в Стратегию экономического развития объединения до 2030 года, при этом особый акцент делается на выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью.
"Отдельного внимания заслуживает сотрудничество в сфере критических минералов. По оценкам ООН, к 2030 году мировой спрос на важнейшие полезные ископаемые для энергоперехода может вырасти почти втрое, а к 2040 году потребность в минералах вырастет вчетверо. Поэтому внимание этим вопросам уделяется и в ШОС. Например, Республика Узбекистан выступила с инициативой создания регионального центра ШОС по критическим минералам, призванного содействовать внедрению передовых технологий добычи и глубокой переработки", - сказал генсек организации.
По его словам, будущая структура сможет координировать взаимодействие участников объединения и заниматься подготовкой и сопровождением совместных проектов.
Генсек ШОС также обратил внимание на финансовую сторону вопроса, напомнив, что в принятой 1 сентября Бишкекской декларации Совета глав государств зафиксирован прогресс по запуску Банка развития ШОС.
"Таким образом, формируются условия для того, чтобы сотрудничество в сфере разработки природных ресурсов переходило к системной подготовке и реализации проектов. Цифровизация, искусственный интеллект, современные методы геологоразведки и обработки геоданных открывают новые возможности для использования ресурсной базы", - подчеркнул генсек ШОС, призвав добиваться конкретных практических результатов в интересах экономик стран объединения.
 
Мировая экономикаШОСООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала