https://1prime.ru/20260917/shos-873381419.html

ШОС прорабатывает создание регионального центра по критическим минералам

ШОС прорабатывает создание регионального центра по критическим минералам - 17.09.2026, ПРАЙМ

ШОС прорабатывает создание регионального центра по критическим минералам

Государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уделяют повышенное внимание сектору важнейших полезных ископаемых, в организации прорабатывается... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T10:32+0300

2026-09-17T10:32+0300

2026-09-17T10:36+0300

мировая экономика

шос

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873381419.jpg?1789630573

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уделяют повышенное внимание сектору важнейших полезных ископаемых, в организации прорабатывается инициатива создания профильного регионального центра, заявил генсек ШОС Нурлан Ермекбаев. Выступая на Конференции ШОС по лучшим практикам недропользования, генсек напомнил, что развитие минерально-сырьевого сектора заложено в Стратегию экономического развития объединения до 2030 года, при этом особый акцент делается на выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью. "Отдельного внимания заслуживает сотрудничество в сфере критических минералов. По оценкам ООН, к 2030 году мировой спрос на важнейшие полезные ископаемые для энергоперехода может вырасти почти втрое, а к 2040 году потребность в минералах вырастет вчетверо. Поэтому внимание этим вопросам уделяется и в ШОС. Например, Республика Узбекистан выступила с инициативой создания регионального центра ШОС по критическим минералам, призванного содействовать внедрению передовых технологий добычи и глубокой переработки", - сказал генсек организации. По его словам, будущая структура сможет координировать взаимодействие участников объединения и заниматься подготовкой и сопровождением совместных проектов. Генсек ШОС также обратил внимание на финансовую сторону вопроса, напомнив, что в принятой 1 сентября Бишкекской декларации Совета глав государств зафиксирован прогресс по запуску Банка развития ШОС. "Таким образом, формируются условия для того, чтобы сотрудничество в сфере разработки природных ресурсов переходило к системной подготовке и реализации проектов. Цифровизация, искусственный интеллект, современные методы геологоразведки и обработки геоданных открывают новые возможности для использования ресурсной базы", - подчеркнул генсек ШОС, призвав добиваться конкретных практических результатов в интересах экономик стран объединения.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, шос, оон