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Оппозиция победила на парламентских выборах в Швеции

Оппозиция победила на парламентских выборах в Швеции - 17.09.2026, ПРАЙМ

Оппозиция победила на парламентских выборах в Швеции

Оппозиционный левый блок побеждает на парламентских выборах в Швеции после предварительного подсчета 100% голосов, получая всего на три мандата больше, чем... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T14:42+0300

2026-09-17T14:42+0300

2026-09-17T14:42+0300

швеция

выборы

общество

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Оппозиционный левый блок побеждает на парламентских выборах в Швеции после предварительного подсчета 100% голосов, получая всего на три мандата больше, чем правящий правый блок, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии.Парламентские выборы прошли в Швеции 13 сентября. Утвержденные результаты голосования ожидаются примерно через неделю после выборов.Согласно предварительному подсчету 100% бюллетеней, оппозиционный левоцентристский блок набрал 49,5% голосов, правящий правый блок - 48,8%.Левый блок, в который входят Социал-демократическая рабочая партия Швеции во главе с бывшим премьером Магдаленой Андерссон, Левая партия, Партия центра и Партия охраны окружающей среды (зеленые), предварительно получает 176 мест в парламенте.Остальные 173 места займет правый блок, состоящий из Умеренной коалиционной партии во главе с премьером Ульфом Кристерссоном, "Христианскими демократами", "Либералами" и поддерживающей правительство правопопулистской партией "Шведские демократы".Явка, согласно данным избирательной комиссии, составила 84,8%.Ранее посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил в интервью РИА Новости, что выборы в Швеции не изменят позицию страны по отношению к России, там нет политических сил, выступающих за нормализацию отношений с Москвой.

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швеция, выборы, общество