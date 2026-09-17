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Премьер Швеции подал в отставку
Премьер Швеции подал в отставку - 17.09.2026, ПРАЙМ
Премьер Швеции подал в отставку
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на фоне победы оппозиции на парламентских выборах заявил, что подает в отставку. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T15:05+0300
2026-09-17T15:05+0300
2026-09-17T15:05+0300
общество
мировая экономика
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на фоне победы оппозиции на парламентских выборах заявил, что подает в отставку. Кристерссон возглавляет правоцентристский блок, проигравший на парламентских выборах, которые прошли 13 сентября. "Я прошу освободить меня от должности премьер-министра", - написал Кристерссон в письме спикеру парламента. Текст письма он разместил на своей странице в X.
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общество , мировая экономика, швеция
Общество , Мировая экономика, ШВЕЦИЯ
Премьер Швеции подал в отставку
Премьер Швеции Кристерссон подал в отставку после победы оппозиции на выборах в парламент
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на фоне победы оппозиции на парламентских выборах заявил, что подает в отставку.
Кристерссон возглавляет правоцентристский блок, проигравший на парламентских выборах, которые прошли 13 сентября.
"Я прошу освободить меня от должности премьер-министра", - написал Кристерссон в письме спикеру парламента. Текст письма он разместил на своей странице в X.