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Премьер Швеции подал в отставку

Премьер Швеции подал в отставку - 17.09.2026, ПРАЙМ

Премьер Швеции подал в отставку

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на фоне победы оппозиции на парламентских выборах заявил, что подает в отставку. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T15:05+0300

2026-09-17T15:05+0300

2026-09-17T15:05+0300

общество

мировая экономика

швеция

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на фоне победы оппозиции на парламентских выборах заявил, что подает в отставку. Кристерссон возглавляет правоцентристский блок, проигравший на парламентских выборах, которые прошли 13 сентября. "Я прошу освободить меня от должности премьер-министра", - написал Кристерссон в письме спикеру парламента. Текст письма он разместил на своей странице в X.

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общество , мировая экономика, швеция