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Смоленские таможенники нашли в фуре из Польши сигареты на 60 млн рублей

Смоленские таможенники нашли в фуре из Польши сигареты на 60 млн рублей - 17.09.2026, ПРАЙМ

Смоленские таможенники нашли в фуре из Польши сигареты на 60 млн рублей

Сотрудники мобильной группы Смоленской таможни пресекли попытку ввоза в Россию из Польши 400 тысяч пачек сигарет белорусского производства без маркировки. По... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T13:24+0300

2026-09-17T13:24+0300

2026-09-17T13:24+0300

россия

польша

контрабанда

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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Сотрудники мобильной группы Смоленской таможни пресекли попытку ввоза в Россию из Польши 400 тысяч пачек сигарет белорусского производства без маркировки. По предварительной оценке, стоимость партии превышает 60 млн рублей. Об этом сообщил пресс-секретарь Смоленской таможни Владимир Сафонов.Фуру с контрабандным товаром таможенники остановили в районе населенного пункта Красная Горка Смоленской области. Согласно сопроводительным документам, в грузовом отсеке автомобиля находилось около 8 т различных товаров, в том числе косметика и предметы личной гигиены. Однако в ходе досмотра большегруза инспекторы обнаружили за палетами с косметикой скрытые от таможенного контроля сигареты.Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.

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россия, польша, контрабанда