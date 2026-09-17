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Смоленские таможенники нашли в фуре из Польши сигареты на 60 млн рублей - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Смоленские таможенники нашли в фуре из Польши сигареты на 60 млн рублей
Смоленские таможенники нашли в фуре из Польши сигареты на 60 млн рублей - 17.09.2026, ПРАЙМ
Смоленские таможенники нашли в фуре из Польши сигареты на 60 млн рублей
Сотрудники мобильной группы Смоленской таможни пресекли попытку ввоза в Россию из Польши 400 тысяч пачек сигарет белорусского производства без маркировки. По... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T13:24+0300
2026-09-17T13:24+0300
россия
польша
контрабанда
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Сотрудники мобильной группы Смоленской таможни пресекли попытку ввоза в Россию из Польши 400 тысяч пачек сигарет белорусского производства без маркировки. По предварительной оценке, стоимость партии превышает 60 млн рублей. Об этом сообщил пресс-секретарь Смоленской таможни Владимир Сафонов.Фуру с контрабандным товаром таможенники остановили в районе населенного пункта Красная Горка Смоленской области. Согласно сопроводительным документам, в грузовом отсеке автомобиля находилось около 8 т различных товаров, в том числе косметика и предметы личной гигиены. Однако в ходе досмотра большегруза инспекторы обнаружили за палетами с косметикой скрытые от таможенного контроля сигареты.Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.
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россия, польша, контрабанда
РОССИЯ, ПОЛЬША, контрабанда
13:24 17.09.2026
 
Смоленские таможенники нашли в фуре из Польши сигареты на 60 млн рублей

Под видом косметики в фуре везли 400 тысяч пачек немаркированных сигарет

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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Сотрудники мобильной группы Смоленской таможни пресекли попытку ввоза в Россию из Польши 400 тысяч пачек сигарет белорусского производства без маркировки. По предварительной оценке, стоимость партии превышает 60 млн рублей. Об этом сообщил пресс-секретарь Смоленской таможни Владимир Сафонов.
Фуру с контрабандным товаром таможенники остановили в районе населенного пункта Красная Горка Смоленской области. Согласно сопроводительным документам, в грузовом отсеке автомобиля находилось около 8 т различных товаров, в том числе косметика и предметы личной гигиены. Однако в ходе досмотра большегруза инспекторы обнаружили за палетами с косметикой скрытые от таможенного контроля сигареты.
Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.
 
РОССИЯПОЛЬШАконтрабанда
 
 
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