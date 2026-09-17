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"Сколково" открыло школам доступ к программе обучения ИИ
"Сколково" открыло школам доступ к программе обучения ИИ - 17.09.2026, ПРАЙМ
"Сколково" открыло школам доступ к программе обучения ИИ
Фонд "Сколково", входящий в группу ВЭБ.РФ, открыл школам доступ к программе обучения искусственного интеллекта (ИИ) для школьников 1–9-х классов, сообщил... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T13:09+0300
2026-09-17T13:09+0300
2026-09-17T13:09+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Фонд "Сколково", входящий в группу ВЭБ.РФ, открыл школам доступ к программе обучения искусственного интеллекта (ИИ) для школьников 1–9-х классов, сообщил ВЭБ.РФ.
"Фонд "Сколково" открыл доступ к новым материалам программы сквозного обучения искусственному интеллекту "Урок ИИ" для школьников 1–9 классов. Ученики смогут не только познакомиться с принципами работы нейросетей, но и самостоятельно собирать алгоритмы, обучать модели распознавать объекты и проверять их точность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что материалы бесплатно доступны школам по всей России.
Программа разработана фондом "Сколково" совместно с Авито и Алисой AI. При разработке "Урока ИИ" Фонд также привлек экспертизу ведущего китайского университета-партнера, сотрудничество с которым продолжается и сегодня. В программе объединены элементы российского и китайского подходов к обучению работе с искусственным интеллектом с раннего возраста, отметили в ВЭБ.РФ.
На следующем этапе к развитию проекта "Урок ИИ" присоединится АО "Просвещение", входящее в группу ВЭБ.РФ. Компания станет партнером фонда "Сколково" по методическому развитию программы и ее продвижению среди педагогов.
"Первые пилотные уроки в рамках проекта "Урок ИИ" для 1–4 классов прошли более 4,8 тысячи учеников из 47 регионов России. Это показало, что запрос на такие занятия есть по всей стране. Но наша задача – не просто познакомить школьников с отдельными инструментами искусственного интеллекта, а последовательно сформировать понимание того, как работают эти технологии, где проходят границы их возможностей и как использовать их осознанно", – приводятся в сообщении слова руководителя проекта "Урок ИИ" фонда "Сколково" Ольги Франчук.
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технологии, сколково, вэб, фонд
Технологии, Сколково, ВЭБ, фонд
"Сколково" открыло школам доступ к программе обучения ИИ
Фонд "Сколково" открыл школам доступ к программе обучения ИИ для 1–9 классов
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Фонд "Сколково", входящий в группу ВЭБ.РФ, открыл школам доступ к программе обучения искусственного интеллекта (ИИ) для школьников 1–9-х классов, сообщил ВЭБ.РФ.
"Фонд "Сколково" открыл доступ к новым материалам программы сквозного обучения искусственному интеллекту "Урок ИИ" для школьников 1–9 классов. Ученики смогут не только познакомиться с принципами работы нейросетей, но и самостоятельно собирать алгоритмы, обучать модели распознавать объекты и проверять их точность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что материалы бесплатно доступны школам по всей России.
Программа разработана фондом "Сколково" совместно с Авито и Алисой AI. При разработке "Урока ИИ" Фонд также привлек экспертизу ведущего китайского университета-партнера, сотрудничество с которым продолжается и сегодня. В программе объединены элементы российского и китайского подходов к обучению работе с искусственным интеллектом с раннего возраста, отметили в ВЭБ.РФ.
На следующем этапе к развитию проекта "Урок ИИ" присоединится АО "Просвещение", входящее в группу ВЭБ.РФ. Компания станет партнером фонда "Сколково" по методическому развитию программы и ее продвижению среди педагогов.
"Первые пилотные уроки в рамках проекта "Урок ИИ" для 1–4 классов прошли более 4,8 тысячи учеников из 47 регионов России. Это показало, что запрос на такие занятия есть по всей стране. Но наша задача – не просто познакомить школьников с отдельными инструментами искусственного интеллекта, а последовательно сформировать понимание того, как работают эти технологии, где проходят границы их возможностей и как использовать их осознанно", – приводятся в сообщении слова руководителя проекта "Урок ИИ" фонда "Сколково" Ольги Франчук.