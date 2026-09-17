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Трансформаторная подстанция повреждена в Ростове из-за падения БПЛА
Трансформаторная подстанция повреждена в Ростове из-за падения БПЛА - 17.09.2026, ПРАЙМ
Трансформаторная подстанция повреждена в Ростове из-за падения БПЛА
Трансформаторная подстанция повреждена в Ростове из-за падения обломков БПЛА, в четырех районах нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T08:50+0300
2026-09-17T08:50+0300
2026-09-17T08:50+0300
ростов
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Трансформаторная подстанция повреждена в Ростове из-за падения обломков БПЛА, в четырех районах нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. "В результате падения обломков БПЛА повреждена трансформаторная подстанция, в результате чего нарушено электроснабжение в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах Ростова. Повреждены окна, кровля, остекление шести частных домов, а также хозяйственные постройки", - сообщил Слюсарь в канале на платформе "Макс". Губернатор отметил, что обломки БПЛА обнаружены в различных местах в Ростове и Мясниковском районе: на проезжей части, территории частных домовладений, на месте работают оперативные службы.
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ростов
Трансформаторная подстанция повреждена в Ростове из-за падения БПЛА
Слюсарь: трансформаторная подстанция повреждена в Ростове из-за падения обломков БПЛА
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Трансформаторная подстанция повреждена в Ростове из-за падения обломков БПЛА, в четырех районах нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"В результате падения обломков БПЛА повреждена трансформаторная подстанция, в результате чего нарушено электроснабжение в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах Ростова. Повреждены окна, кровля, остекление шести частных домов, а также хозяйственные постройки", - сообщил Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что обломки БПЛА обнаружены в различных местах в Ростове и Мясниковском районе: на проезжей части, территории частных домовладений, на месте работают оперативные службы.