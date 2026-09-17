https://1prime.ru/20260917/slyusar-873375436.html

Трансформаторная подстанция повреждена в Ростове из-за падения БПЛА

Трансформаторная подстанция повреждена в Ростове из-за падения БПЛА - 17.09.2026, ПРАЙМ

Трансформаторная подстанция повреждена в Ростове из-за падения БПЛА

Трансформаторная подстанция повреждена в Ростове из-за падения обломков БПЛА, в четырех районах нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T08:50+0300

2026-09-17T08:50+0300

2026-09-17T08:50+0300

ростов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873375436.jpg?1789624249

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Трансформаторная подстанция повреждена в Ростове из-за падения обломков БПЛА, в четырех районах нарушено электроснабжение, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. "В результате падения обломков БПЛА повреждена трансформаторная подстанция, в результате чего нарушено электроснабжение в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах Ростова. Повреждены окна, кровля, остекление шести частных домов, а также хозяйственные постройки", - сообщил Слюсарь в канале на платформе "Макс". Губернатор отметил, что обломки БПЛА обнаружены в различных местах в Ростове и Мясниковском районе: на проезжей части, территории частных домовладений, на месте работают оперативные службы.

ростов

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ростов