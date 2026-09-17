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СМИ: на Украине усомнились в необходимости посевной в следующем сезоне

СМИ: на Украине усомнились в необходимости посевной в следующем сезоне - 17.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: на Украине усомнились в необходимости посевной в следующем сезоне

Крупные сельскохозяйственные предприятия на Украине задаются вопросом, стоит ли проводить посевную в следующем сезоне на фоне проблем с агроэкспортом из-за... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T20:21+0300

2026-09-17T20:21+0300

2026-09-17T20:21+0300

сельское хозяйство

украина

киев

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Крупные сельскохозяйственные предприятия на Украине задаются вопросом, стоит ли проводить посевную в следующем сезоне на фоне проблем с агроэкспортом из-за блокировки работы черноморских портов, сообщает журнал Economist. По данным издания, значительная часть урожая на Украине в этом году может быть не вывезена из-за прекращения работы портов. "На фоне низких внутренних цен и того факта, что хранилища, скорее всего, к декабрю будут заполнены, некоторые среди крупнейших аграрных предприятий Украины задаются вопросом, следует ли вообще проводить посевную в следующей сезоне", - говорится в статье. Ранее украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что Украина не сможет экспортировать сельхозпродукцию на сумму более 10 миллиардов долларов, а ВВП страны может упасть на 5% в случае, если черноморские пути экспорта для Киева останутся закрытыми.

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сельское хозяйство, украина, киев