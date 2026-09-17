https://1prime.ru/20260917/smi-873404526.html
СМИ: на Украине усомнились в необходимости посевной в следующем сезоне
СМИ: на Украине усомнились в необходимости посевной в следующем сезоне - 17.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: на Украине усомнились в необходимости посевной в следующем сезоне
Крупные сельскохозяйственные предприятия на Украине задаются вопросом, стоит ли проводить посевную в следующем сезоне на фоне проблем с агроэкспортом из-за... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T20:21+0300
2026-09-17T20:21+0300
2026-09-17T20:21+0300
сельское хозяйство
украина
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/82640/23/826402311_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_96588fabdca50b9936c50f25102f6c6c.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Крупные сельскохозяйственные предприятия на Украине задаются вопросом, стоит ли проводить посевную в следующем сезоне на фоне проблем с агроэкспортом из-за блокировки работы черноморских портов, сообщает журнал Economist. По данным издания, значительная часть урожая на Украине в этом году может быть не вывезена из-за прекращения работы портов. "На фоне низких внутренних цен и того факта, что хранилища, скорее всего, к декабрю будут заполнены, некоторые среди крупнейших аграрных предприятий Украины задаются вопросом, следует ли вообще проводить посевную в следующей сезоне", - говорится в статье. Ранее украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что Украина не сможет экспортировать сельхозпродукцию на сумму более 10 миллиардов долларов, а ВВП страны может упасть на 5% в случае, если черноморские пути экспорта для Киева останутся закрытыми.
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82640/23/826402311_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_594230198b68da8022a82214e5de3678.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, украина, киев
Сельское хозяйство, УКРАИНА, Киев
СМИ: на Украине усомнились в необходимости посевной в следующем сезоне
Economist: агрофирмы на Украине усомнились в необходимости посевной в следующем сезоне
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Крупные сельскохозяйственные предприятия на Украине задаются вопросом, стоит ли проводить посевную в следующем сезоне на фоне проблем с агроэкспортом из-за блокировки работы черноморских портов, сообщает журнал Economist.
По данным издания, значительная часть урожая на Украине в этом году может быть не вывезена из-за прекращения работы портов.
"На фоне низких внутренних цен и того факта, что хранилища, скорее всего, к декабрю будут заполнены, некоторые среди крупнейших аграрных предприятий Украины задаются вопросом, следует ли вообще проводить посевную в следующей сезоне", - говорится в статье.
Ранее украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что Украина не сможет экспортировать сельхозпродукцию на сумму более 10 миллиардов долларов, а ВВП страны может упасть на 5% в случае, если черноморские пути экспорта для Киева останутся закрытыми.