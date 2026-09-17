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СМИ: на Украине усомнились в необходимости посевной в следующем сезоне - 17.09.2026, ПРАЙМ
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СМИ: на Украине усомнились в необходимости посевной в следующем сезоне
СМИ: на Украине усомнились в необходимости посевной в следующем сезоне - 17.09.2026, ПРАЙМ
СМИ: на Украине усомнились в необходимости посевной в следующем сезоне
Крупные сельскохозяйственные предприятия на Украине задаются вопросом, стоит ли проводить посевную в следующем сезоне на фоне проблем с агроэкспортом из-за... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T20:21+0300
2026-09-17T20:21+0300
сельское хозяйство
украина
киев
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Крупные сельскохозяйственные предприятия на Украине задаются вопросом, стоит ли проводить посевную в следующем сезоне на фоне проблем с агроэкспортом из-за блокировки работы черноморских портов, сообщает журнал Economist. По данным издания, значительная часть урожая на Украине в этом году может быть не вывезена из-за прекращения работы портов. "На фоне низких внутренних цен и того факта, что хранилища, скорее всего, к декабрю будут заполнены, некоторые среди крупнейших аграрных предприятий Украины задаются вопросом, следует ли вообще проводить посевную в следующей сезоне", - говорится в статье. Ранее украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что Украина не сможет экспортировать сельхозпродукцию на сумму более 10 миллиардов долларов, а ВВП страны может упасть на 5% в случае, если черноморские пути экспорта для Киева останутся закрытыми.
украина
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сельское хозяйство, украина, киев
Сельское хозяйство, УКРАИНА, Киев
20:21 17.09.2026
 
СМИ: на Украине усомнились в необходимости посевной в следующем сезоне

Economist: агрофирмы на Украине усомнились в необходимости посевной в следующем сезоне

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка пшеницы на полях.
Уборка пшеницы на полях. - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Крупные сельскохозяйственные предприятия на Украине задаются вопросом, стоит ли проводить посевную в следующем сезоне на фоне проблем с агроэкспортом из-за блокировки работы черноморских портов, сообщает журнал Economist.
По данным издания, значительная часть урожая на Украине в этом году может быть не вывезена из-за прекращения работы портов.
"На фоне низких внутренних цен и того факта, что хранилища, скорее всего, к декабрю будут заполнены, некоторые среди крупнейших аграрных предприятий Украины задаются вопросом, следует ли вообще проводить посевную в следующей сезоне", - говорится в статье.
Ранее украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что Украина не сможет экспортировать сельхозпродукцию на сумму более 10 миллиардов долларов, а ВВП страны может упасть на 5% в случае, если черноморские пути экспорта для Киева останутся закрытыми.
 
Сельское хозяйствоУКРАИНАКиев
 
 
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