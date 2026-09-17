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Импортеры топлива из России выступили против новых санкций США, пишут СМИ - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Импортеры топлива из России выступили против новых санкций США, пишут СМИ
Импортеры топлива из России выступили против новых санкций США, пишут СМИ - 17.09.2026, ПРАЙМ
Импортеры топлива из России выступили против новых санкций США, пишут СМИ
Импортеры российского топлива решительно выступают против американского законопроекта о новых санкциях в отношении России, пишет газета Politico. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T21:29+0300
2026-09-17T21:32+0300
мировая экономика
сша
китай
индия
линдси грэм
дональд трамп
дмитрий песков
politico
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Импортеры российского топлива решительно выступают против американского законопроекта о новых санкциях в отношении России, пишет газета Politico. Палата представителей США в четверг набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма* о введении новых санкций против России, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу. "Мировые потребители топлива из России дают отпор законопроекту США о санкциях", - говорится в сообщении издания. Как отмечается в публикации, глобальная реакция на американский законопроект была быстрой и решительной. Среди стран, которые указали на первенство своих интересов в вопросе экспорта российских энергоресурсов, газета отметила Китай и Индию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль следит за новым законопроектом США об антироссийских санкциях и считает эти действия недружественным шагом со стороны американцев.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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мировая экономика, сша, китай, индия, линдси грэм, дональд трамп, дмитрий песков, politico
Мировая экономика, США, КИТАЙ, ИНДИЯ, Линдси Грэм, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Politico
21:29 17.09.2026 (обновлено: 21:32 17.09.2026)
 
Импортеры топлива из России выступили против новых санкций США, пишут СМИ

Politico: импортеры российского топлива выступили против законопроекта США о санкциях

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Импортеры российского топлива решительно выступают против американского законопроекта о новых санкциях в отношении России, пишет газета Politico.
Палата представителей США в четверг набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма* о введении новых санкций против России, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу.
"Мировые потребители топлива из России дают отпор законопроекту США о санкциях", - говорится в сообщении издания.
Как отмечается в публикации, глобальная реакция на американский законопроект была быстрой и решительной. Среди стран, которые указали на первенство своих интересов в вопросе экспорта российских энергоресурсов, газета отметила Китай и Индию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль следит за новым законопроектом США об антироссийских санкциях и считает эти действия недружественным шагом со стороны американцев.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
 
Мировая экономикаСШАКИТАЙИНДИЯЛиндси ГрэмДональд ТрампДмитрий ПесковPolitico
 
 
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