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Импортеры топлива из России выступили против новых санкций США, пишут СМИ
Импортеры топлива из России выступили против новых санкций США, пишут СМИ - 17.09.2026, ПРАЙМ
Импортеры топлива из России выступили против новых санкций США, пишут СМИ
Импортеры российского топлива решительно выступают против американского законопроекта о новых санкциях в отношении России, пишет газета Politico. | 17.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Импортеры российского топлива решительно выступают против американского законопроекта о новых санкциях в отношении России, пишет газета Politico. Палата представителей США в четверг набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма* о введении новых санкций против России, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу. "Мировые потребители топлива из России дают отпор законопроекту США о санкциях", - говорится в сообщении издания. Как отмечается в публикации, глобальная реакция на американский законопроект была быстрой и решительной. Среди стран, которые указали на первенство своих интересов в вопросе экспорта российских энергоресурсов, газета отметила Китай и Индию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль следит за новым законопроектом США об антироссийских санкциях и считает эти действия недружественным шагом со стороны американцев.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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мировая экономика, сша, китай, индия, линдси грэм, дональд трамп, дмитрий песков, politico
Мировая экономика, США, КИТАЙ, ИНДИЯ, Линдси Грэм, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Politico
Импортеры топлива из России выступили против новых санкций США, пишут СМИ
Politico: импортеры российского топлива выступили против законопроекта США о санкциях
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Импортеры российского топлива решительно выступают против американского законопроекта о новых санкциях в отношении России, пишет газета Politico.
Палата представителей США в четверг набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма* о введении новых санкций против России, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу.
"Мировые потребители топлива из России дают отпор законопроекту США о санкциях", - говорится в сообщении издания.
Как отмечается в публикации, глобальная реакция на американский законопроект была быстрой и решительной. Среди стран, которые указали на первенство своих интересов в вопросе экспорта российских энергоресурсов, газета отметила Китай и Индию.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль следит за новым законопроектом США об антироссийских санкциях и считает эти действия недружественным шагом со стороны американцев.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов