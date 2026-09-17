https://1prime.ru/20260917/smi-873407021.html

Импортеры топлива из России выступили против новых санкций США, пишут СМИ

Импортеры топлива из России выступили против новых санкций США, пишут СМИ - 17.09.2026, ПРАЙМ

Импортеры топлива из России выступили против новых санкций США, пишут СМИ

Импортеры российского топлива решительно выступают против американского законопроекта о новых санкциях в отношении России, пишет газета Politico. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T21:29+0300

2026-09-17T21:29+0300

2026-09-17T21:32+0300

мировая экономика

сша

китай

индия

линдси грэм

дональд трамп

дмитрий песков

politico

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873407021.jpg?1789669953

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Импортеры российского топлива решительно выступают против американского законопроекта о новых санкциях в отношении России, пишет газета Politico. Палата представителей США в четверг набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма* о введении новых санкций против России, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу. "Мировые потребители топлива из России дают отпор законопроекту США о санкциях", - говорится в сообщении издания. Как отмечается в публикации, глобальная реакция на американский законопроект была быстрой и решительной. Среди стран, которые указали на первенство своих интересов в вопросе экспорта российских энергоресурсов, газета отметила Китай и Индию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль следит за новым законопроектом США об антироссийских санкциях и считает эти действия недружественным шагом со стороны американцев.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

сша

китай

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, китай, индия, линдси грэм, дональд трамп, дмитрий песков, politico