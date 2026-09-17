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Snap Inc. представила автономный сервис на основе ИИ - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Snap Inc. представила автономный сервис на основе ИИ
Snap Inc. представила автономный сервис на основе ИИ - 17.09.2026, ПРАЙМ
Snap Inc. представила автономный сервис на основе ИИ
Компании Snap Inc. (развивает соцсеть Snapchat) представила автономный сервис на основе искусственного интеллекта, который будет доступен на устройствах iPhone, | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T10:05+0300
2026-09-17T10:05+0300
технологии
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Компании Snap Inc. (развивает соцсеть Snapchat) представила автономный сервис на основе искусственного интеллекта, который будет доступен на устройствах iPhone, Mac и в очках дополненной реальности Specs, следует из пресс-релиза компании. "Snap Inc. сегодня представила Specs Intelligence - новый сервис на основе искусственного интеллекта, который работает на iPhone, Mac и очках дополненной реальности Specs, который помогает вам сосредоточиться на том, что требует внимания в данный момент, при этом позволяя достигать долгосрочные цели", - говорится в сообщении. "Сервис разработан для того, чтобы учитывать ваш индивидуальный опыт на всех устройствах и со временем углублять это представление, помогая вам переключаться между работой, личными обязанностями и тем, что важно", - объясняется в релизе. Specs Intelligence формирует представление об индивидуальных целях, приоритетах, распорядке дня на основе подключенных к нему пользователем приложений и инструментов. Компания отмечает, что сервис способен предугадывать, когда понадобиться его помощь, а также предлагать информацию и действия, не дожидаясь запроса пользователя, например, перед поездкой он может собрать всю информацию о рейсе, отеле и планах на ужин, а также обратить внимание на крайние сроки выполнения рабочих задач во время поездки. Пользователь сможет выбирать информацию и подключаемые приложения, которые может использовать Specs Intelligence, при этом сотрудники компании не могут просматривать и использовать личные данные с аккаунтов, находящихся в сервисе, а также обучать с помощью них модели искусственного интеллекта и применять для персонализированной рекламы. Snap Inc. была основана в 2011 году, ее штаб-квартира находится в калифорнийской Санта-Монике. Компания занимается разработкой мобильного приложения Snapchat. Specs Inc. - полностью принадлежащая дочерняя компания Snap, разрабатывает очки дополненной реальности и сервис на основе искусственного интеллекта Specs Intelligence.
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технологии, бизнес, snap inc, snapchat
Технологии, Бизнес, Snap Inc, snapchat
10:05 17.09.2026
 
Snap Inc. представила автономный сервис на основе ИИ

Snap Inc. представила автономный сервис для iPhone, Mac и очках дополненной реальности

%создатель Snapchat Эван Шпигель
%создатель Snapchat Эван Шпигель
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Компании Snap Inc. (развивает соцсеть Snapchat) представила автономный сервис на основе искусственного интеллекта, который будет доступен на устройствах iPhone, Mac и в очках дополненной реальности Specs, следует из пресс-релиза компании.
"Snap Inc. сегодня представила Specs Intelligence - новый сервис на основе искусственного интеллекта, который работает на iPhone, Mac и очках дополненной реальности Specs, который помогает вам сосредоточиться на том, что требует внимания в данный момент, при этом позволяя достигать долгосрочные цели", - говорится в сообщении.
"Сервис разработан для того, чтобы учитывать ваш индивидуальный опыт на всех устройствах и со временем углублять это представление, помогая вам переключаться между работой, личными обязанностями и тем, что важно", - объясняется в релизе.
Specs Intelligence формирует представление об индивидуальных целях, приоритетах, распорядке дня на основе подключенных к нему пользователем приложений и инструментов.
Компания отмечает, что сервис способен предугадывать, когда понадобиться его помощь, а также предлагать информацию и действия, не дожидаясь запроса пользователя, например, перед поездкой он может собрать всю информацию о рейсе, отеле и планах на ужин, а также обратить внимание на крайние сроки выполнения рабочих задач во время поездки.
Пользователь сможет выбирать информацию и подключаемые приложения, которые может использовать Specs Intelligence, при этом сотрудники компании не могут просматривать и использовать личные данные с аккаунтов, находящихся в сервисе, а также обучать с помощью них модели искусственного интеллекта и применять для персонализированной рекламы.
Snap Inc. была основана в 2011 году, ее штаб-квартира находится в калифорнийской Санта-Монике. Компания занимается разработкой мобильного приложения Snapchat.
Specs Inc. - полностью принадлежащая дочерняя компания Snap, разрабатывает очки дополненной реальности и сервис на основе искусственного интеллекта Specs Intelligence.
 
ТехнологииБизнесSnap Incsnapchat
 
 
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