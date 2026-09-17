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Пробную партию чипсов из бананов изготовили в Сочи
Пробную партию чипсов из бананов изготовили в Сочи - 17.09.2026, ПРАЙМ
Пробную партию чипсов из бананов изготовили в Сочи
Пробную партию чипсов из бананов, выращенных в экспериментальной теплице, изготовили в Сочи, рассказал РИА Новости глава крестьянского (фермерского) хозяйства... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T08:10+0300
2026-09-17T08:10+0300
2026-09-17T08:10+0300
сельское хозяйство
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СОЧИ, 17 сен - ПРАЙМ. Пробную партию чипсов из бананов, выращенных в экспериментальной теплице, изготовили в Сочи, рассказал РИА Новости глава крестьянского (фермерского) хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший.
"Первую партию из бананов "Кавендиш" засушили. Провели эксперименты с толщиной и направлением нарезки, испытали технологию засушки бананов. Чипсы тают во рту, раскрывается тот самый сладкий вкус российских бананов. Получилось очень вкусно", - рассказал агентству Платонов.
Он добавил, что чипсы из бананов высоко оценили посетители теплицы, поэтому фермерство будет их изготавливать на постоянной основе и по мере созревания бананов.
Первые отечественные бананы выращивают в экспериментальной теплице крестьянского (фермерского) хозяйства "100 гектар" в Сочи, в конце августа фермеры собрали 150-килограммовый урожай ягод. Проверка спелых плодов в испытательной лаборатории показала, что бананы из Сочи безопасны и соответствуют ГОСТу, а по содержанию калия превосходят импортные, сообщали РИА Новости в Новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК).
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сельское хозяйство, россия, сочи
Сельское хозяйство, РОССИЯ, СОЧИ
Пробную партию чипсов из бананов изготовили в Сочи
Фермер Платонов-младший: в Сочи изготовили первую партию чипсов из бананов
СОЧИ, 17 сен - ПРАЙМ. Пробную партию чипсов из бананов, выращенных в экспериментальной теплице, изготовили в Сочи, рассказал РИА Новости глава крестьянского (фермерского) хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший.
"Первую партию из бананов "Кавендиш" засушили. Провели эксперименты с толщиной и направлением нарезки, испытали технологию засушки бананов. Чипсы тают во рту, раскрывается тот самый сладкий вкус российских бананов. Получилось очень вкусно", - рассказал агентству Платонов.
Он добавил, что чипсы из бананов высоко оценили посетители теплицы, поэтому фермерство будет их изготавливать на постоянной основе и по мере созревания бананов.
Первые отечественные бананы выращивают в экспериментальной теплице крестьянского (фермерского) хозяйства "100 гектар" в Сочи, в конце августа фермеры собрали 150-килограммовый урожай ягод. Проверка спелых плодов в испытательной лаборатории показала, что бананы из Сочи безопасны и соответствуют ГОСТу, а по содержанию калия превосходят импортные, сообщали РИА Новости в Новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК).