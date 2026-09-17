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Пробную партию чипсов из бананов изготовили в Сочи

Пробную партию чипсов из бананов изготовили в Сочи - 17.09.2026, ПРАЙМ

Пробную партию чипсов из бананов изготовили в Сочи

Пробную партию чипсов из бананов, выращенных в экспериментальной теплице, изготовили в Сочи, рассказал РИА Новости глава крестьянского (фермерского) хозяйства... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T08:10+0300

2026-09-17T08:10+0300

2026-09-17T08:10+0300

сельское хозяйство

россия

сочи

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СОЧИ, 17 сен - ПРАЙМ. Пробную партию чипсов из бананов, выращенных в экспериментальной теплице, изготовили в Сочи, рассказал РИА Новости глава крестьянского (фермерского) хозяйства "100 гектар" Андрей Платонов-младший. "Первую партию из бананов "Кавендиш" засушили. Провели эксперименты с толщиной и направлением нарезки, испытали технологию засушки бананов. Чипсы тают во рту, раскрывается тот самый сладкий вкус российских бананов. Получилось очень вкусно", - рассказал агентству Платонов. Он добавил, что чипсы из бананов высоко оценили посетители теплицы, поэтому фермерство будет их изготавливать на постоянной основе и по мере созревания бананов. Первые отечественные бананы выращивают в экспериментальной теплице крестьянского (фермерского) хозяйства "100 гектар" в Сочи, в конце августа фермеры собрали 150-килограммовый урожай ягод. Проверка спелых плодов в испытательной лаборатории показала, что бананы из Сочи безопасны и соответствуют ГОСТу, а по содержанию калия превосходят импортные, сообщали РИА Новости в Новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК).

сочи

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, россия, сочи