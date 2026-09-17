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Выращенная в Сочи папайя соответствует стандартам биологической ценности - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Выращенная в Сочи папайя соответствует стандартам биологической ценности
Выращенная в Сочи папайя соответствует стандартам биологической ценности - 17.09.2026, ПРАЙМ
Выращенная в Сочи папайя соответствует стандартам биологической ценности
Первая российская папайя, выращенная в экспериментальной теплице в Сочи, полностью соответствует стандартам биологической ценности и обладает сбалансированным... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T16:38+0300
2026-09-17T16:38+0300
россия
сочи
минсельхоз
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СОЧИ, 17 сен - ПРАЙМ. Первая российская папайя, выращенная в экспериментальной теплице в Сочи, полностью соответствует стандартам биологической ценности и обладает сбалансированным вкусом, сообщили РИА Новости в Новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК). Исследователи проверили на соответствие стандарту ГОСТ 34271-2017 "Плоды папайи свежие. Технические условия" два сорта папайи - вытянутый "Голландский" и округлый "Тайский", образцы вырастили в экспериментальной теплице хозяйства "100 гектар" в Сочи. Также специалисты сравнили минеральный состав сочинской папайи с официальными справочными данными других стран. "Первую российскую папайю, выращенную в сочинских теплицах, исследовали в испытательной лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ "ЦОК АПК". После анализа полученных результатов специалистами был сделан вывод, что выращенный фрукт полностью соответствует стандартам биологической ценности", - сказали в филиале. Там отметили, что результаты исследований подтвердили правильную текстуру сочинской папайи, сочность ее мякоти, характерный аромат, а также нутриентный профиль образцов. Директор Новороссийского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" Лилия Кугушева отметила, что папайя крайне требовательна к условиям выращивания и чутко реагирует на состав почвы, но результаты показали: аграриям удалось вырастить физиологически полноценный урожай с гармоничным минеральным балансом. Анализ минерального состава, уточнили в филиале, показал физиологически сбалансированное содержание макроэлементов и фосфора. Например, содержание калия в сортах "Голландский" и "Тайский" составило 2 795 и 2 796 миллиграмм на килограмм соответственно. В качестве примера ЦОК АПК приводит показатели из справочника Минсельхоза США (USDA), где норма содержания калия в свежей папайе составляет около 3 000 миллиграмм на килограмм, по европейской базе Ciqual норма должна достигнуть 2 000 миллиграммов на килограмм. Уровень магния в папайи составил до 233 миллиграмм на килограмм, фосфора - 11,5 мгиллиграмм на 100 грамм. При этом, массовая доля природных сахаров составила 6,8% у "Голландского" сорта и 7,1% у "Тайского". "Эти показатели доказывают, что культура успешно вызревает в теплицах субтропиков. Сбалансированный вкус и плотная мякоть делают урожай универсальным: плоды подходят как для употребления в свежем виде, так и для блюд азиатской кухни, подразумевающих термическую обработку, где ценится умеренная сладость", - объяснили в филиале. Там обратили внимание, что первый год эксперимента в теплицах Сочи показал лучшую приживаемость и стабильный биохимический состав папайи сорта "Голландский". Проект реализуется под эгидой АНО "Академия развития субтропического сельского хозяйства". В сентябре ЦОК АПК сообщал агентству, что спелые бананы, которые также вырастили в экспериментальной теплице в Сочи, безопасны и соответствуют ГОСТу, а по содержанию калия превосходят импортные.
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192
40
192
40
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5
4.7
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россия, сочи, минсельхоз
РОССИЯ, СОЧИ, Минсельхоз
16:38 17.09.2026
 
Выращенная в Сочи папайя соответствует стандартам биологической ценности

ЦОК АПК: выращенная в Сочи папайя соответствует стандартам биологической ценности

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СОЧИ, 17 сен - ПРАЙМ. Первая российская папайя, выращенная в экспериментальной теплице в Сочи, полностью соответствует стандартам биологической ценности и обладает сбалансированным вкусом, сообщили РИА Новости в Новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК).
Исследователи проверили на соответствие стандарту ГОСТ 34271-2017 "Плоды папайи свежие. Технические условия" два сорта папайи - вытянутый "Голландский" и округлый "Тайский", образцы вырастили в экспериментальной теплице хозяйства "100 гектар" в Сочи. Также специалисты сравнили минеральный состав сочинской папайи с официальными справочными данными других стран.
"Первую российскую папайю, выращенную в сочинских теплицах, исследовали в испытательной лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ "ЦОК АПК". После анализа полученных результатов специалистами был сделан вывод, что выращенный фрукт полностью соответствует стандартам биологической ценности", - сказали в филиале.
Там отметили, что результаты исследований подтвердили правильную текстуру сочинской папайи, сочность ее мякоти, характерный аромат, а также нутриентный профиль образцов.
Директор Новороссийского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" Лилия Кугушева отметила, что папайя крайне требовательна к условиям выращивания и чутко реагирует на состав почвы, но результаты показали: аграриям удалось вырастить физиологически полноценный урожай с гармоничным минеральным балансом.
Анализ минерального состава, уточнили в филиале, показал физиологически сбалансированное содержание макроэлементов и фосфора. Например, содержание калия в сортах "Голландский" и "Тайский" составило 2 795 и 2 796 миллиграмм на килограмм соответственно. В качестве примера ЦОК АПК приводит показатели из справочника Минсельхоза США (USDA), где норма содержания калия в свежей папайе составляет около 3 000 миллиграмм на килограмм, по европейской базе Ciqual норма должна достигнуть 2 000 миллиграммов на килограмм.
Уровень магния в папайи составил до 233 миллиграмм на килограмм, фосфора - 11,5 мгиллиграмм на 100 грамм. При этом, массовая доля природных сахаров составила 6,8% у "Голландского" сорта и 7,1% у "Тайского".
"Эти показатели доказывают, что культура успешно вызревает в теплицах субтропиков. Сбалансированный вкус и плотная мякоть делают урожай универсальным: плоды подходят как для употребления в свежем виде, так и для блюд азиатской кухни, подразумевающих термическую обработку, где ценится умеренная сладость", - объяснили в филиале.
Там обратили внимание, что первый год эксперимента в теплицах Сочи показал лучшую приживаемость и стабильный биохимический состав папайи сорта "Голландский".
Проект реализуется под эгидой АНО "Академия развития субтропического сельского хозяйства".
В сентябре ЦОК АПК сообщал агентству, что спелые бананы, которые также вырастили в экспериментальной теплице в Сочи, безопасны и соответствуют ГОСТу, а по содержанию калия превосходят импортные.
 
РОССИЯСОЧИМинсельхоз
 
 
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