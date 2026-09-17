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Sitronics KT и РРПК договорились о сотрудничестве - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Sitronics KT и РРПК договорились о сотрудничестве
Sitronics KT и РРПК договорились о сотрудничестве - 17.09.2026, ПРАЙМ
Sitronics KT и РРПК договорились о сотрудничестве
Sitronics KT и "Русская рыбопромышленная компания" договорились о технологическом сотрудничестве по внедрению технологических решений в области рыбного... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T14:52+0300
2026-09-17T14:52+0300
бизнес
промышленность
охотское море
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Sitronics KT и "Русская рыбопромышленная компания" договорились о технологическом сотрудничестве по внедрению технологических решений в области рыбного промысла, флота и повышения безопасности на море, рассказали РИА Новости в Sitronics. "Партнерство Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и Русской рыбопромышленной компании (РРПК) направлено на разработку и внедрение технологических решений для сфер рыбного промысла, флота и повышения безопасности на море. Соответствующее соглашение разработчик морских решений и одна из крупнейших российских рыбоперерабатывающих компаний подписали на площадке IX Международного рыбопромышленного форума", - говорится в сообщении. В рамках соглашения компании договорились об интеграции передовых разработок в области навигации, связи и мониторинга для модернизации систем управления флотом, оптимизации маршрутов, снижения расхода топлива и повышения общей операционной эффективности промысла. "Это сотрудничество открывает новые перспективы для применения разрабатываемых компанией технологий в реальном секторе экономики. Наши решения направлены на то, чтобы сделать работу экипажей безопаснее, а бизнес и промысел - эффективнее", - отметил гендиректор Sitronics KT Евгений Шишенин, чьи слова приводятся пресс-службой. В ближайшее время рабочие группы компаний приступят к формированию дорожной карты пилотных проектов и апробации новых решений и технологий в Беринговом и Охотском морях. Sitronics KT разрабатывает ИТ-решения и оборудование для судоходной отрасли - программные и аппаратные решения для судов и создания береговой инфраструктуры. Русская рыбопромышленная компания (РРПК) - один из крупнейших российских производителей дикой белой рыбы. Ведет промысел в Беринговом и Охотском морях, в одной из самых чистых акваторий земного шара.
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192
40
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192
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бизнес, промышленность, охотское море
Бизнес, Промышленность, Охотское море
14:52 17.09.2026
 
Sitronics KT и РРПК договорились о сотрудничестве

Sitronics KT и "Русская рыбопромышленная компания" договорились о сотрудничестве

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Sitronics KT и "Русская рыбопромышленная компания" договорились о технологическом сотрудничестве по внедрению технологических решений в области рыбного промысла, флота и повышения безопасности на море, рассказали РИА Новости в Sitronics.
"Партнерство Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и Русской рыбопромышленной компании (РРПК) направлено на разработку и внедрение технологических решений для сфер рыбного промысла, флота и повышения безопасности на море. Соответствующее соглашение разработчик морских решений и одна из крупнейших российских рыбоперерабатывающих компаний подписали на площадке IX Международного рыбопромышленного форума", - говорится в сообщении.
В рамках соглашения компании договорились об интеграции передовых разработок в области навигации, связи и мониторинга для модернизации систем управления флотом, оптимизации маршрутов, снижения расхода топлива и повышения общей операционной эффективности промысла.
"Это сотрудничество открывает новые перспективы для применения разрабатываемых компанией технологий в реальном секторе экономики. Наши решения направлены на то, чтобы сделать работу экипажей безопаснее, а бизнес и промысел - эффективнее", - отметил гендиректор Sitronics KT Евгений Шишенин, чьи слова приводятся пресс-службой.
В ближайшее время рабочие группы компаний приступят к формированию дорожной карты пилотных проектов и апробации новых решений и технологий в Беринговом и Охотском морях.
Sitronics KT разрабатывает ИТ-решения и оборудование для судоходной отрасли - программные и аппаратные решения для судов и создания береговой инфраструктуры.
Русская рыбопромышленная компания (РРПК) - один из крупнейших российских производителей дикой белой рыбы. Ведет промысел в Беринговом и Охотском морях, в одной из самых чистых акваторий земного шара.
 
БизнесПромышленностьОхотское море
 
 
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