https://1prime.ru/20260917/sotrudnichestvo-873390684.html

Sitronics KT и РРПК договорились о сотрудничестве

Sitronics KT и РРПК договорились о сотрудничестве - 17.09.2026, ПРАЙМ

Sitronics KT и РРПК договорились о сотрудничестве

Sitronics KT и "Русская рыбопромышленная компания" договорились о технологическом сотрудничестве по внедрению технологических решений в области рыбного... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T14:52+0300

2026-09-17T14:52+0300

2026-09-17T14:52+0300

бизнес

промышленность

охотское море

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873390684.jpg?1789645944

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Sitronics KT и "Русская рыбопромышленная компания" договорились о технологическом сотрудничестве по внедрению технологических решений в области рыбного промысла, флота и повышения безопасности на море, рассказали РИА Новости в Sitronics. "Партнерство Sitronics KT (входит в Sitronics Group) и Русской рыбопромышленной компании (РРПК) направлено на разработку и внедрение технологических решений для сфер рыбного промысла, флота и повышения безопасности на море. Соответствующее соглашение разработчик морских решений и одна из крупнейших российских рыбоперерабатывающих компаний подписали на площадке IX Международного рыбопромышленного форума", - говорится в сообщении. В рамках соглашения компании договорились об интеграции передовых разработок в области навигации, связи и мониторинга для модернизации систем управления флотом, оптимизации маршрутов, снижения расхода топлива и повышения общей операционной эффективности промысла. "Это сотрудничество открывает новые перспективы для применения разрабатываемых компанией технологий в реальном секторе экономики. Наши решения направлены на то, чтобы сделать работу экипажей безопаснее, а бизнес и промысел - эффективнее", - отметил гендиректор Sitronics KT Евгений Шишенин, чьи слова приводятся пресс-службой. В ближайшее время рабочие группы компаний приступят к формированию дорожной карты пилотных проектов и апробации новых решений и технологий в Беринговом и Охотском морях. Sitronics KT разрабатывает ИТ-решения и оборудование для судоходной отрасли - программные и аппаратные решения для судов и создания береговой инфраструктуры. Русская рыбопромышленная компания (РРПК) - один из крупнейших российских производителей дикой белой рыбы. Ведет промысел в Беринговом и Охотском морях, в одной из самых чистых акваторий земного шара.

охотское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, охотское море