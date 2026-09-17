Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совфеде рассказали о последствиях антироссийских санкций - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/sovfedja-873403381.html
В Совфеде рассказали о последствиях антироссийских санкций
В Совфеде рассказали о последствиях антироссийских санкций - 17.09.2026, ПРАЙМ
В Совфеде рассказали о последствиях антироссийских санкций
Антироссийские западные санкции, в том числе США, ударят по самим инициаторам ограничений, экономика России научилась успешно справляться рестрикциями,... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T19:40+0300
2026-09-17T19:49+0300
мировая экономика
россия
сша
дональд трамп
линдси грэм
конгресс сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873403381.jpg?1789663797
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Антироссийские западные санкции, в том числе США, ударят по самим инициаторам ограничений, экономика России научилась успешно справляться рестрикциями, незаконно вводимыми западными странами, считает первый зампред международного комитета Совфеда Елена Перминова. Палата представителей США в среду набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о введении новых санкций против России, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу. "Конгресс США одобрил законопроект о новых ограничительных мерах, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Безусловно, учитывая стремление президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией - это не является позитивным аспектом... (также - ред.) практика показала, что западные и американские (в частности - ред.) санкции бьют прежде всего по тем, кто их накладывает", - сказала РИА Новости Перминова. По словам законодателя, Россия с 2014 года научилась успешно справляться с ограничениями, параллельно развивая ключевые отрасли экономики. По мнению сенатора, "есть вероятность того, что Дональд Трамп наложит вето на билль и это значительно усложнит прохождение законопроекта покойного русофоба".
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, сша, дональд трамп, линдси грэм, конгресс сша
Мировая экономика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Конгресс США
19:40 17.09.2026 (обновлено: 19:49 17.09.2026)
 
В Совфеде рассказали о последствиях антироссийских санкций

Сенатор Перминова: санкции в отношении России бьют прежде всего по их инициаторам

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Антироссийские западные санкции, в том числе США, ударят по самим инициаторам ограничений, экономика России научилась успешно справляться рестрикциями, незаконно вводимыми западными странами, считает первый зампред международного комитета Совфеда Елена Перминова.
Палата представителей США в среду набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о введении новых санкций против России, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу.
"Конгресс США одобрил законопроект о новых ограничительных мерах, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Безусловно, учитывая стремление президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией - это не является позитивным аспектом... (также - ред.) практика показала, что западные и американские (в частности - ред.) санкции бьют прежде всего по тем, кто их накладывает", - сказала РИА Новости Перминова.
По словам законодателя, Россия с 2014 года научилась успешно справляться с ограничениями, параллельно развивая ключевые отрасли экономики.
По мнению сенатора, "есть вероятность того, что Дональд Трамп наложит вето на билль и это значительно усложнит прохождение законопроекта покойного русофоба".
 
Мировая экономикаРОССИЯСШАДональд ТрампЛиндси ГрэмКонгресс США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала