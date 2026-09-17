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В Совфеде рассказали о последствиях антироссийских санкций

В Совфеде рассказали о последствиях антироссийских санкций - 17.09.2026, ПРАЙМ

В Совфеде рассказали о последствиях антироссийских санкций

Антироссийские западные санкции, в том числе США, ударят по самим инициаторам ограничений, экономика России научилась успешно справляться рестрикциями,... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T19:40+0300

2026-09-17T19:40+0300

2026-09-17T19:49+0300

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линдси грэм

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Антироссийские западные санкции, в том числе США, ударят по самим инициаторам ограничений, экономика России научилась успешно справляться рестрикциями, незаконно вводимыми западными странами, считает первый зампред международного комитета Совфеда Елена Перминова. Палата представителей США в среду набрала нужное число голосов для одобрения сенатской версии законопроекта авторства покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о введении новых санкций против России, итоговый документ направится на подпись президенту Дональду Трампу. "Конгресс США одобрил законопроект о новых ограничительных мерах, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма. Безусловно, учитывая стремление президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией - это не является позитивным аспектом... (также - ред.) практика показала, что западные и американские (в частности - ред.) санкции бьют прежде всего по тем, кто их накладывает", - сказала РИА Новости Перминова. По словам законодателя, Россия с 2014 года научилась успешно справляться с ограничениями, параллельно развивая ключевые отрасли экономики. По мнению сенатора, "есть вероятность того, что Дональд Трамп наложит вето на билль и это значительно усложнит прохождение законопроекта покойного русофоба".

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мировая экономика, россия, сша, дональд трамп, линдси грэм, конгресс сша