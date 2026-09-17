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SpaceX запустила в космос аппарат Falcon 9 с засекреченным грузом
SpaceX запустила в космос аппарат Falcon 9 с засекреченным грузом - 17.09.2026, ПРАЙМ
SpaceX запустила в космос аппарат Falcon 9 с засекреченным грузом
Компания SpaceX в четверг запустила в космос аппарат Falcon 9 с засекреченным грузом на борту в рамках миссии космических сил США. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T10:00+0300
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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Компания SpaceX в четверг запустила в космос аппарат Falcon 9 с засекреченным грузом на борту в рамках миссии космических сил США. "В среду, 16 сентября, в 18:07 по североамериканскому времени (четверг 01.07 мск) Falcon 9 стартовал с миссией USSF-259 с космодрома 4E (SLC-4E) на базе военно-космических сил Ванденберг в Калифорнии", - говорится в заявлении компании. Отмечается, что это уже 13-й полет, проходящий в интересах миссий космических сил. Миссия USSF-259, как и предыдущий подобный полет, засекречена, о полезной нагрузке ракеты не сообщается.
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технологии, сша, spacex
SpaceX запустила в космос аппарат Falcon 9 с засекреченным грузом
SpaceX запустила в космос спутник с засекреченным грузом на борту
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Компания SpaceX в четверг запустила в космос аппарат Falcon 9 с засекреченным грузом на борту в рамках миссии космических сил США.
"В среду, 16 сентября, в 18:07 по североамериканскому времени (четверг 01.07 мск) Falcon 9 стартовал с миссией USSF-259 с космодрома 4E (SLC-4E) на базе военно-космических сил Ванденберг в Калифорнии", - говорится в заявлении компании.
Отмечается, что это уже 13-й полет, проходящий в интересах миссий космических сил. Миссия USSF-259, как и предыдущий подобный полет, засекречена, о полезной нагрузке ракеты не сообщается.