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Спрос на супертанкеры на Ближнем Востоке вырос вдвое - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Спрос на супертанкеры на Ближнем Востоке вырос вдвое
Спрос на супертанкеры на Ближнем Востоке вырос вдвое - 17.09.2026, ПРАЙМ
Спрос на супертанкеры на Ближнем Востоке вырос вдвое
Эскалация на Ближнем Востоке, которая привела практически к полной остановке судоходства через Ормузский пролив, поддержала спрос на супертанкеры: с начала года | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T17:33+0300
2026-09-17T17:34+0300
бизнес
ормузский пролив
ближний восток
иран
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Эскалация на Ближнем Востоке, которая привела практически к полной остановке судоходства через Ормузский пролив, поддержала спрос на супертанкеры: с начала года их было заказано уже вдвое больше, чем за весь прошлый год, пишет агентство Рейтер. "Судовладельцы уже заказали более чем вдвое больше супертанкеров в этом году, чем за весь 2025 год", - пишет агентство. В частности, с начала текущего года было заказано 217 сверхкрупных танкеров (VLCC), а суммарно за весь 2025 год - лишь 93, пишет Рейтер со ссылкой на аналитическую платформу в сфере судоходства Signal Group. В том числе судовой брокер Allied Shipbroking зафиксировал 164 заказа на VLCC по сравнению с 83 ранее, также говорится в статье. Один танкер класса VLCC может перевозить около двух миллионов баррелей нефти. Стоимость закупок с начала текущего года превышает 20 миллиардов долларов, что является самой значительной суммой за последние как минимум 25 лет, говорится в статье. Строительство одного танкера VLCC при этом обходится приблизительно в 130 миллионов долларов, пишет агентство со ссылкой на данные Allied Shipbroking. "Мы полагаем, что важную роль в возобновлении спроса на заказ VLCC играют судовладельцы, делающие ставку на рост перевозок на дальние расстояния из Атлантики в Азию", - комментирует агентству старший аналитик компании по аналитике в сфере судоходства Veson Nautical Ребекка Галанопулос (Rebecca Galanopoulos). Конфликт вокруг Ирана продолжается с 28 февраля и в настоящий момент остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Покупатели из Европы и Азии ищут замену поставкам, которые были утрачены в связи с эскалацией, и судовладельцы ожидают, что торговля нефтью на дальние расстояния останется устойчивой, указывается в материале. Частично рост заказов связывается и со "старением" флота. Так, после многих лет кризиса и избытка предложения обновление флота становится актуальным вопросом, говорится в статье. Около 20% танкеров класса VLCC эксплуатируются уже более 20 лет, сообщает Рейтер со ссылкой на Veson Nautical. Другой причиной может служить резкий рост стоимости фрахта: спотовые ставки на фрахт танкеров класса VLCC недавно превысили 500 тысяч долларов в сутки по сравнению примерно со 132 тысячами в феврале до эскалации, пишет агентство со ссылкой на Allied Shipbroking.
ормузский пролив
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бизнес, ормузский пролив, ближний восток, иран
Бизнес, Ормузский пролив, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН
17:33 17.09.2026 (обновлено: 17:34 17.09.2026)
 
Спрос на супертанкеры на Ближнем Востоке вырос вдвое

Reuters: Эскалация на Ближнем Востоке поддержала спрос на супертанкеры

© AP Photo / Mathieu PattierТанкер Boracay, ранее задержанный французскими властями, у порта Сен-Назер
Танкер Boracay, ранее задержанный французскими властями, у порта Сен-Назер - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© AP Photo / Mathieu Pattier
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Эскалация на Ближнем Востоке, которая привела практически к полной остановке судоходства через Ормузский пролив, поддержала спрос на супертанкеры: с начала года их было заказано уже вдвое больше, чем за весь прошлый год, пишет агентство Рейтер.
"Судовладельцы уже заказали более чем вдвое больше супертанкеров в этом году, чем за весь 2025 год", - пишет агентство.
В частности, с начала текущего года было заказано 217 сверхкрупных танкеров (VLCC), а суммарно за весь 2025 год - лишь 93, пишет Рейтер со ссылкой на аналитическую платформу в сфере судоходства Signal Group. В том числе судовой брокер Allied Shipbroking зафиксировал 164 заказа на VLCC по сравнению с 83 ранее, также говорится в статье.
Один танкер класса VLCC может перевозить около двух миллионов баррелей нефти.
Стоимость закупок с начала текущего года превышает 20 миллиардов долларов, что является самой значительной суммой за последние как минимум 25 лет, говорится в статье. Строительство одного танкера VLCC при этом обходится приблизительно в 130 миллионов долларов, пишет агентство со ссылкой на данные Allied Shipbroking.
"Мы полагаем, что важную роль в возобновлении спроса на заказ VLCC играют судовладельцы, делающие ставку на рост перевозок на дальние расстояния из Атлантики в Азию", - комментирует агентству старший аналитик компании по аналитике в сфере судоходства Veson Nautical Ребекка Галанопулос (Rebecca Galanopoulos).
Конфликт вокруг Ирана продолжается с 28 февраля и в настоящий момент остается неурегулированным. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.
Покупатели из Европы и Азии ищут замену поставкам, которые были утрачены в связи с эскалацией, и судовладельцы ожидают, что торговля нефтью на дальние расстояния останется устойчивой, указывается в материале.
Частично рост заказов связывается и со "старением" флота. Так, после многих лет кризиса и избытка предложения обновление флота становится актуальным вопросом, говорится в статье. Около 20% танкеров класса VLCC эксплуатируются уже более 20 лет, сообщает Рейтер со ссылкой на Veson Nautical.
Другой причиной может служить резкий рост стоимости фрахта: спотовые ставки на фрахт танкеров класса VLCC недавно превысили 500 тысяч долларов в сутки по сравнению примерно со 132 тысячами в феврале до эскалации, пишет агентство со ссылкой на Allied Shipbroking.
 
БизнесОрмузский проливБЛИЖНИЙ ВОСТОКИРАН
 
 
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