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В США цена на бензин бьет антирекорды
В США цена на бензин бьет антирекорды - 17.09.2026, ПРАЙМ
В США цена на бензин бьет антирекорды
Cредняя стоимость галлона (около 3,8 литра) дизельного топлива в США поднялась до 6,4 доллара и вторую неделю бьет антирекорды, цена на бензин остается самой... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T16:11+0300
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ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Cредняя стоимость галлона (около 3,8 литра) дизельного топлива в США поднялась до 6,4 доллара и вторую неделю бьет антирекорды, цена на бензин остается самой высокой в истории для сентября, свидетельствуют данные аналитиков, которые изучило РИА Новости.
Прошлый исторический максимум цена на дизтопливо показывала летом 2022 года - 5,85 доллара за галлон в среднем по Штатам, 4 сентября этого года стоимость превысила эту отметку и с тех пор продолжает подниматься.
Галлон бензина при этом обойдется в среднем в 4,4 доллара - цена растет, но пока не достигла антирекорда середины 2022 года в 5 долларов. При этом нынешняя стоимость самая высокая в истории для сентября.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что к повышению цен на дизельное топливо в США ведет украинский конфликт. Американский лидер заверил, что США тяжело работают над урегулированием и ситуация скоро разрешится.
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мировая экономика, сша, дональд трамп
Мировая экономика, США, Дональд Трамп
В США цена на бензин бьет антирекорды
Аналитики: средняя цена галлона дизтоплива в США поднялась до 6,4 доллара
ВАШИНГТОН, 16 сен - ПРАЙМ. Cредняя стоимость галлона (около 3,8 литра) дизельного топлива в США поднялась до 6,4 доллара и вторую неделю бьет антирекорды, цена на бензин остается самой высокой в истории для сентября, свидетельствуют данные аналитиков, которые изучило РИА Новости.
Прошлый исторический максимум цена на дизтопливо показывала летом 2022 года - 5,85 доллара за галлон в среднем по Штатам, 4 сентября этого года стоимость превысила эту отметку и с тех пор продолжает подниматься.
Галлон бензина при этом обойдется в среднем в 4,4 доллара - цена растет, но пока не достигла антирекорда середины 2022 года в 5 долларов. При этом нынешняя стоимость самая высокая в истории для сентября.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что к повышению цен на дизельное топливо в США ведет украинский конфликт. Американский лидер заверил, что США тяжело работают над урегулированием и ситуация скоро разрешится.