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Треть американцев имеют долги за медицину, показало исследование - 17.09.2026, ПРАЙМ
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Треть американцев имеют долги за медицину, показало исследование
Треть американцев имеют долги за медицину, показало исследование - 17.09.2026, ПРАЙМ
Треть американцев имеют долги за медицину, показало исследование
Треть взрослых американцев имеют долги за медицину, у каждого шестого они превышают две тысячи долларов, заявил американский Фонд благосостояния. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T19:14+0300
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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Треть взрослых американцев имеют долги за медицину, у каждого шестого они превышают две тысячи долларов, заявил американский Фонд благосостояния. "Около трети взрослых трудоспособных американцев с медицинской страховкой сообщили о наличии у них счетов или задолженностей за медицинские услуги", - говорится в исследовании фонда. Самые высокие показатели у людей со средним и низким доходом, женщин, темнокожих, латиноамериканцев, а также жителей южных штатов, говорится в сообщении. По этим данным, среди тех, у кого есть долги за медицину, 46% имеют обязательства на две тысячи долларов и выше. "Это означает, что у 15% трудоспособных американцев с частной страховкой есть долги более чем на две тысячи долларов", - говорится в публикации. Семьи, где есть долги за медицину, жалуются на повышенный уровень тревоги и стресса, указывают исследователи. Опрос проводили в 2025 году по телефону и интернету на основе случайной выборки среди 6,3 тысячи человек от 19 до 64 лет. Полученная выборка репрезентативна для взрослого населения США - около 196 миллионов человек, статистическая погрешность составляет 1,5 процентных пункта, уровень доверия - 95%, говорится в публикации.
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общество , сша, медицина
Общество , США, медицина
19:14 17.09.2026
 
Треть американцев имеют долги за медицину, показало исследование

Фонд благосостояния: треть взрослых американцев с медстраховкой имеют долги за медицину

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкКупюра достоинством в 100 долларов США.
Купюра достоинством в 100 долларов США. - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Треть взрослых американцев имеют долги за медицину, у каждого шестого они превышают две тысячи долларов, заявил американский Фонд благосостояния.
"Около трети взрослых трудоспособных американцев с медицинской страховкой сообщили о наличии у них счетов или задолженностей за медицинские услуги", - говорится в исследовании фонда.
Самые высокие показатели у людей со средним и низким доходом, женщин, темнокожих, латиноамериканцев, а также жителей южных штатов, говорится в сообщении.
По этим данным, среди тех, у кого есть долги за медицину, 46% имеют обязательства на две тысячи долларов и выше. "Это означает, что у 15% трудоспособных американцев с частной страховкой есть долги более чем на две тысячи долларов", - говорится в публикации.
Семьи, где есть долги за медицину, жалуются на повышенный уровень тревоги и стресса, указывают исследователи.
Опрос проводили в 2025 году по телефону и интернету на основе случайной выборки среди 6,3 тысячи человек от 19 до 64 лет. Полученная выборка репрезентативна для взрослого населения США - около 196 миллионов человек, статистическая погрешность составляет 1,5 процентных пункта, уровень доверия - 95%, говорится в публикации.
 
ОбществоСШАмедицина
 
 
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