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США исключили из списка санкций несколько белорусских компаний

США исключили из списка санкций несколько белорусских компаний - 17.09.2026, ПРАЙМ

США исключили из списка санкций несколько белорусских компаний

США исключили из списка санкций несколько белорусских компаний, сообщило в четверг американское министерство финансов. | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T21:12+0300

2026-09-17T21:12+0300

2026-09-17T21:12+0300

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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. США исключили из списка санкций несколько белорусских компаний, сообщило в четверг американское министерство финансов. "Следующие исключения были сделаны из списка (санкций - ред.): ОАО "Лакокраска", - говорится в сообщении. По данным Минфина США, из списка санкций также был исключен Белорусский производственно-торговый концерн лесной деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

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мировая экономика, сша, белоруссия, минфин сша