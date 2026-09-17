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США исключили из списка санкций несколько белорусских компаний
США исключили из списка санкций несколько белорусских компаний - 17.09.2026, ПРАЙМ
США исключили из списка санкций несколько белорусских компаний
США исключили из списка санкций несколько белорусских компаний, сообщило в четверг американское министерство финансов. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T21:12+0300
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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. США исключили из списка санкций несколько белорусских компаний, сообщило в четверг американское министерство финансов. "Следующие исключения были сделаны из списка (санкций - ред.): ОАО "Лакокраска", - говорится в сообщении. По данным Минфина США, из списка санкций также был исключен Белорусский производственно-торговый концерн лесной деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
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мировая экономика, сша, белоруссия, минфин сша
Мировая экономика, США, БЕЛОРУССИЯ, Минфин США
США исключили из списка санкций несколько белорусских компаний
Минфин США исключил из санкционного списка несколько белорусских компаний
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. США исключили из списка санкций несколько белорусских компаний, сообщило в четверг американское министерство финансов.
"Следующие исключения были сделаны из списка (санкций - ред.): ОАО "Лакокраска", - говорится в сообщении.
По данным Минфина США, из списка санкций также был исключен Белорусский производственно-торговый концерн лесной деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.