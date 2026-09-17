Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США исключили из списка санкций несколько белорусских компаний - 17.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260917/ssha-873406524.html
США исключили из списка санкций несколько белорусских компаний
США исключили из списка санкций несколько белорусских компаний - 17.09.2026, ПРАЙМ
США исключили из списка санкций несколько белорусских компаний
США исключили из списка санкций несколько белорусских компаний, сообщило в четверг американское министерство финансов. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T21:12+0300
2026-09-17T21:12+0300
мировая экономика
сша
белоруссия
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82842/33/828423316_0:0:3784:2129_1920x0_80_0_0_59c4ab6553c417380b3a71859e3e2336.jpg
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. США исключили из списка санкций несколько белорусских компаний, сообщило в четверг американское министерство финансов. "Следующие исключения были сделаны из списка (санкций - ред.): ОАО "Лакокраска", - говорится в сообщении. По данным Минфина США, из списка санкций также был исключен Белорусский производственно-торговый концерн лесной деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
сша
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82842/33/828423316_248:0:3784:2652_1920x0_80_0_0_8eb13387e1b66acc0e01cf038b37bf65.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, белоруссия, минфин сша
Мировая экономика, США, БЕЛОРУССИЯ, Минфин США
21:12 17.09.2026
 
США исключили из списка санкций несколько белорусских компаний

Минфин США исключил из санкционного списка несколько белорусских компаний

© AFP / Karen BleierЗдание министерства финансов США в Вашингтоне.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2026
© AFP / Karen Bleier
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. США исключили из списка санкций несколько белорусских компаний, сообщило в четверг американское министерство финансов.
"Следующие исключения были сделаны из списка (санкций - ред.): ОАО "Лакокраска", - говорится в сообщении.
По данным Минфина США, из списка санкций также был исключен Белорусский производственно-торговый концерн лесной деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
 
Мировая экономикаСШАБЕЛОРУССИЯМинфин США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала