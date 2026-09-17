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США ввели новые санкции против Кубы - 17.09.2026, ПРАЙМ
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США ввели новые санкции против Кубы
США ввели новые санкции против Кубы - 17.09.2026, ПРАЙМ
США ввели новые санкции против Кубы
Госдепартамент и минфин США в четверг объявили о введении санкций в отношении трех высокопоставленных кубинских военных и восьми государственных предприятий... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T21:50+0300
2026-09-17T21:53+0300
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сша
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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Госдепартамент и минфин США в четверг объявили о введении санкций в отношении трех высокопоставленных кубинских военных и восьми государственных предприятий оборонного сектора Кубы. "Сегодня госдепартамент вносит в санкционный список восемь юридических и три физических лица в рамках всеобъемлющих усилий администрации (Дональда) Трампа по пресечению вредоносной деятельности кубинского режима как на самой Кубе, так и во всем нашем полушарии", - говорится в пресс-релизе ведомства. В санкционный список США внесены кубинские военные Хоакин Франсиско Кансио Монтеагудо, Хулио Уртадо Бетанкур и Диоглис Педрера Аргуэльо, а также четыре предприятия ВПК - центры разработки тренажеров SIMPRO, военно-морских технологий CIDNAV, стрелкового вооружения CIDAI и производитель средств связи GELCOM, следует из пресс-релиза. Кроме того, санкции затронули структуры добывающей отрасли острова, включая инжиниринговую компанию CEPRONIQUEL, геологоразведочную Pinares S.A., сервисный центр SERCONI и Научно-исследовательский центр никеля CEDINIQ, согласно пресс-релизу госдепа. В Вашингтоне подчеркнули, что меры якобы направлены на сдерживание военной модернизации Гаваны и перекрытие валютных доходов от экспорта сырья. В январе 2026 года президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании. Лидеры стран БРИКС в принятой 12 сентября декларации заявили о необходимости прекращения экономических, торговых и финансовых мер в отношении Кубы в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.
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мировая экономика, промышленность, сша, куба, вашингтон, дональд трамп, минфин сша, оон
Мировая экономика, Промышленность, США, КУБА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Минфин США, ООН
21:50 17.09.2026 (обновлено: 21:53 17.09.2026)
 
США ввели новые санкции против Кубы

Минфин США внес в санкционный список трех кубинских военных и восемь предприятий ОПК

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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Госдепартамент и минфин США в четверг объявили о введении санкций в отношении трех высокопоставленных кубинских военных и восьми государственных предприятий оборонного сектора Кубы.
"Сегодня госдепартамент вносит в санкционный список восемь юридических и три физических лица в рамках всеобъемлющих усилий администрации (Дональда) Трампа по пресечению вредоносной деятельности кубинского режима как на самой Кубе, так и во всем нашем полушарии", - говорится в пресс-релизе ведомства.
В санкционный список США внесены кубинские военные Хоакин Франсиско Кансио Монтеагудо, Хулио Уртадо Бетанкур и Диоглис Педрера Аргуэльо, а также четыре предприятия ВПК - центры разработки тренажеров SIMPRO, военно-морских технологий CIDNAV, стрелкового вооружения CIDAI и производитель средств связи GELCOM, следует из пресс-релиза.
Кроме того, санкции затронули структуры добывающей отрасли острова, включая инжиниринговую компанию CEPRONIQUEL, геологоразведочную Pinares S.A., сервисный центр SERCONI и Научно-исследовательский центр никеля CEDINIQ, согласно пресс-релизу госдепа.
В Вашингтоне подчеркнули, что меры якобы направлены на сдерживание военной модернизации Гаваны и перекрытие валютных доходов от экспорта сырья.
В январе 2026 года президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
Лидеры стран БРИКС в принятой 12 сентября декларации заявили о необходимости прекращения экономических, торговых и финансовых мер в отношении Кубы в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.
 
Мировая экономикаПромышленностьСШАКУБАВАШИНГТОНДональд ТрампМинфин СШАООН
 
 
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