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США ввели новые санкции против Кубы
США ввели новые санкции против Кубы - 17.09.2026, ПРАЙМ
США ввели новые санкции против Кубы
Госдепартамент и минфин США в четверг объявили о введении санкций в отношении трех высокопоставленных кубинских военных и восьми государственных предприятий... | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T21:50+0300
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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Госдепартамент и минфин США в четверг объявили о введении санкций в отношении трех высокопоставленных кубинских военных и восьми государственных предприятий оборонного сектора Кубы. "Сегодня госдепартамент вносит в санкционный список восемь юридических и три физических лица в рамках всеобъемлющих усилий администрации (Дональда) Трампа по пресечению вредоносной деятельности кубинского режима как на самой Кубе, так и во всем нашем полушарии", - говорится в пресс-релизе ведомства. В санкционный список США внесены кубинские военные Хоакин Франсиско Кансио Монтеагудо, Хулио Уртадо Бетанкур и Диоглис Педрера Аргуэльо, а также четыре предприятия ВПК - центры разработки тренажеров SIMPRO, военно-морских технологий CIDNAV, стрелкового вооружения CIDAI и производитель средств связи GELCOM, следует из пресс-релиза. Кроме того, санкции затронули структуры добывающей отрасли острова, включая инжиниринговую компанию CEPRONIQUEL, геологоразведочную Pinares S.A., сервисный центр SERCONI и Научно-исследовательский центр никеля CEDINIQ, согласно пресс-релизу госдепа. В Вашингтоне подчеркнули, что меры якобы направлены на сдерживание военной модернизации Гаваны и перекрытие валютных доходов от экспорта сырья. В январе 2026 года президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании. Лидеры стран БРИКС в принятой 12 сентября декларации заявили о необходимости прекращения экономических, торговых и финансовых мер в отношении Кубы в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.
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мировая экономика, промышленность, сша, куба, вашингтон, дональд трамп, минфин сша, оон
Мировая экономика, Промышленность, США, КУБА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Минфин США, ООН
США ввели новые санкции против Кубы
Минфин США внес в санкционный список трех кубинских военных и восемь предприятий ОПК
ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Госдепартамент и минфин США в четверг объявили о введении санкций в отношении трех высокопоставленных кубинских военных и восьми государственных предприятий оборонного сектора Кубы.
"Сегодня госдепартамент вносит в санкционный список восемь юридических и три физических лица в рамках всеобъемлющих усилий администрации (Дональда) Трампа по пресечению вредоносной деятельности кубинского режима как на самой Кубе, так и во всем нашем полушарии", - говорится в пресс-релизе ведомства.
В санкционный список США внесены кубинские военные Хоакин Франсиско Кансио Монтеагудо, Хулио Уртадо Бетанкур и Диоглис Педрера Аргуэльо, а также четыре предприятия ВПК - центры разработки тренажеров SIMPRO, военно-морских технологий CIDNAV, стрелкового вооружения CIDAI и производитель средств связи GELCOM, следует из пресс-релиза.
Кроме того, санкции затронули структуры добывающей отрасли острова, включая инжиниринговую компанию CEPRONIQUEL, геологоразведочную Pinares S.A., сервисный центр SERCONI и Научно-исследовательский центр никеля CEDINIQ, согласно пресс-релизу госдепа.
В Вашингтоне подчеркнули, что меры якобы направлены на сдерживание военной модернизации Гаваны и перекрытие валютных доходов от экспорта сырья.
В январе 2026 года президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы существующей кубинской угрозой национальной безопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
Лидеры стран БРИКС в принятой 12 сентября декларации заявили о необходимости прекращения экономических, торговых и финансовых мер в отношении Кубы в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.