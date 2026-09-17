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СМИ: США могут отложить новые пошлины до окончания визита Си Цзиньпина

СМИ: США могут отложить новые пошлины до окончания визита Си Цзиньпина - 17.09.2026, ПРАЙМ

СМИ: США могут отложить новые пошлины до окончания визита Си Цзиньпина

Соединенные Штаты, как ожидается, отложат объявление новых пошлин против своих торговых партнеров по крайней мере до завершения запланированного на следующую... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T22:20+0300

2026-09-17T22:20+0300

2026-09-17T22:23+0300

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ВАШИНГТОН, 17 сен - ПРАЙМ. Соединенные Штаты, как ожидается, отложат объявление новых пошлин против своих торговых партнеров по крайней мере до завершения запланированного на следующую неделю визита председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "США, как ожидается, отложат объявление новых пошлин, связанных с претензиями к торговым партнерам из-за избыточных производственных мощностей, как минимум до окончания запланированного на следующую неделю саммита, - пишет Блумберг. По информации агентства, остается неизвестным, изменится ли окончательный размер пошлины по сравнению с ранее ожидавшимися 7,5-процентныем повышением. Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон 24 сентября. До этого президент США Дональд Трамп с делегацией из представителей американского бизнеса посетил Пекин в мае. Ранее Блумберг уже сообщал, что США и Китай в преддверии саммита двух лидеров обсуждают возможность снижения пошлин на ряд товаров, в том числе на американские энергоносители и сельскохозяйственную продукцию.

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мировая экономика, китай, вашингтон, сша, си цзиньпин, дональд трамп