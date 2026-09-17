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Базовая процентная ставка в Чехии осталась на уровне 3,75%
Базовая процентная ставка в Чехии осталась на уровне 3,75% - 17.09.2026, ПРАЙМ
Базовая процентная ставка в Чехии осталась на уровне 3,75%
Правление Чешского национального банка (ЧНБ) оставило базовую процентную ставку на уровне 3,75%, сообщил на пресс-конференции глава банка Алеш Михл. | 17.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-17T17:08+0300
2026-09-17T17:08+0300
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ПРАГА, 17 сен – ПРАЙМ. Правление Чешского национального банка (ЧНБ) оставило базовую процентную ставку на уровне 3,75%, сообщил на пресс-конференции глава банка Алеш Михл.
"Правление банка на сегодняшнем заседании оставило базовую процентную ставку на уровне 3,75%. За это проголосовали все шесть членов правления. Базовая процентная ставка находится на текущем уровне с июня этого года. Финансовый рынок ожидал, что процентные ставки в Чехии останутся стабильными, несмотря на то, что центральные банки еврозоны и США ужесточили в сентябре денежно-кредитную политику", - сказал Михл.
Совет управляющих оставил также без изменений ломбардную и дисконтную процентные ставки. Ломбардная ставка, по которой коммерческие банки могут брать кредиты у Центробанка под залог ценных бумаг, составляет 4,75%. Дисконтная ставка, к которой, например, привязаны штрафы за невозвратные кредиты, осталась на уровне 2,75%.
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банки, финансы, чехия, сша
Банки, Финансы, ЧЕХИЯ, США
Базовая процентная ставка в Чехии осталась на уровне 3,75%
Правление Чешского национального банка оставило базовую процентную ставку на уровне 3,75%
ПРАГА, 17 сен – ПРАЙМ. Правление Чешского национального банка (ЧНБ) оставило базовую процентную ставку на уровне 3,75%, сообщил на пресс-конференции глава банка Алеш Михл.
"Правление банка на сегодняшнем заседании оставило базовую процентную ставку на уровне 3,75%. За это проголосовали все шесть членов правления. Базовая процентная ставка находится на текущем уровне с июня этого года. Финансовый рынок ожидал, что процентные ставки в Чехии останутся стабильными, несмотря на то, что центральные банки еврозоны и США ужесточили в сентябре денежно-кредитную политику", - сказал Михл.
Совет управляющих оставил также без изменений ломбардную и дисконтную процентные ставки. Ломбардная ставка, по которой коммерческие банки могут брать кредиты у Центробанка под залог ценных бумаг, составляет 4,75%. Дисконтная ставка, к которой, например, привязаны штрафы за невозвратные кредиты, осталась на уровне 2,75%.