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Суд отложил на ноябрь рассмотрение иска "Газпрома" к Europol Gaz

Суд отложил на ноябрь рассмотрение иска "Газпрома" к Europol Gaz - 17.09.2026, ПРАЙМ

Суд отложил на ноябрь рассмотрение иска "Газпрома" к Europol Gaz

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в четверг отложил на 12 ноября рассмотрение иска ПАО "Газпром" о... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T10:29+0300

2026-09-17T10:29+0300

2026-09-17T10:31+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в четверг отложил на 12 ноября рассмотрение иска ПАО "Газпром" о взыскании 1 миллиарда долларов с компании Europol Gaz (оператора польского участка газопровода Ямал – Европа), а также польского концерна Orlen и аудиторов Ernst and Young, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания - 12.11.2026", – говорится в карточке дела. Ответчиками по делу выступают Europol Gaz, Orlen, а также Ernst & Young Global Limited и Ernst & Young sp. z o.o. Corporate Finance Sp.k. Иск "Газпрома" принят к производству в марте 2024 года. С тех пор начало рассмотрения дела откладывалось более 10 раз в связи с необходимостью надлежащего уведомления ответчиков. Так, в июне 2026 года по этой причине в качестве резервных дат судебных заседаний были назначены 17 сентября, 12 ноября, а также 14 января, 18 марта, 27 мая и 24 июня 2027 года, отмечается в материалах дела. В марте 2024 года арбитражный суд в Петербурге привлек Генпрокуратуру к участию в деле в связи с "беспринципными мерами" Польши в отношении активов "Газпрома". Согласно соответствующему определению суда, в обоснование заявления прокуратура указала, что спор инициирован "в связи с поведением польских компаний и властей, в результате которого неправомерно изъяты инвестиции Российской Федерации в российско-польское предприятие". Это предприятие учреждено по соглашению от 25 августа 1993 года между правительством РФ и правительством Польши о создании системы газопроводов для транзита российского газа через ее территорию, а также его поставок в Польшу. Orlen сообщил в октябре 2023 года, что власти передают ему всю польскую часть газопровода Ямал - Европа в управление вместе с "замороженной" долей "Газпрома". Доля "Газпрома" в 48% в Europol Gaz S.A. – газотранспортном совместном предприятии, операторе польского участка газопровода – таким образом переходит на баланс самой Europol Gaz S.A., а эта вся компания - под контроль Orlen. Еще в апреле 2022 года власти Польши внесли "Газпром" в санкционный список, активы компании были заморожены. В ответ власти РФ ввели ограничительные меры против Europol Gaz S.A, а "Газпром" прекратил поставки по Ямалу – Европе. Затем, в ноябре, польские власти ввели внешнее управление в отношении доли "Газпрома" в Europol Gaz S.A.

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газ, россия, польша, европа, санкт-петербург, газпром, orlen, europol gaz