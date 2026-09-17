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Суд перенес на 26 ноября слушания по иску "Росатома" к финским компаниям

Суд перенес на 26 ноября слушания по иску "Росатома" к финским компаниям - 17.09.2026, ПРАЙМ

Суд перенес на 26 ноября слушания по иску "Росатома" к финским компаниям

Арбитражный суд Москвы отложил на 26 ноября слушания по иску структур "Росатома", которые требуют взыскать около 227,8 миллиарда рублей с финской энергетической | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T14:19+0300

2026-09-17T14:19+0300

2026-09-17T14:26+0300

финляндия

хельсинки

алексей лихачев

росатом

fennovoima

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МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 26 ноября слушания по иску структур "Росатома", которые требуют взыскать около 227,8 миллиарда рублей с финской энергетической компании Fortum и производителя стали Outokumpu, следует из материалов, изученных РИА Новости. В "Росатоме" ранее сообщили РИА Новости, что иск заявлен о взыскании "убытков, причиненных неправомерным расторжением EPC-контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1", нарушениями акционерного соглашения, топливного контракта и отказом в возврате займа". Причины переноса в четверг рассмотрения дела на более позднюю дату неизвестны, так как разбирательство проходит в закрытом режиме. Иск входящих в структуру "Росатома" АО "ТВЭЛ", АО "Русатом Энерго Интернешнл" и финской RAOS Project Oy к финским Fortum Oyj и Outokumpu Oyj о взыскании задолженности поступил в суд в апреле 2025 года. В апреле 2022 года проектная компания Fennovoima Oy, 34% в которой принадлежало "Росатому", уведомила российскую сторону о расторжении контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Как отмечали в "Росатоме", "в декабре 2022 года Совет по урегулированию споров подтвердил неправомерность расторжения EPC-контракта заказчиком в одностороннем порядке". Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российской компоновки ВВЭР-1200 поколения 3+ мощностью 1200 мегаватт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" была компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным. "Росатом" задействует международное право для решения спора по АЭС "Ханхикиви-1", заявил летом 2022 года глава госкорпорации Алексей Лихачев, комментируя ситуацию. Требования "Росатома" к Финляндии примерно на 3 миллиарда евро из-за отказа Хельсинки от строительства АЭС "Ханхикиви-1" рассматриваются международными арбитражами, сообщалось в 2024 году.

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финляндия, хельсинки, алексей лихачев, росатом, fennovoima