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Суд 25 ноября рассмотрит иск банка "Инго" к структурам Globaltruck

Суд 25 ноября рассмотрит иск банка "Инго" к структурам Globaltruck - 17.09.2026, ПРАЙМ

Суд 25 ноября рассмотрит иск банка "Инго" к структурам Globaltruck

Арбитражный суд Москвы назначил на 25 ноября предварительные слушания по иску банка "Инго" (прежнее название – "Ингосстрах банк") к структурам транспортной... | 17.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-17T15:53+0300

2026-09-17T15:53+0300

2026-09-17T15:53+0300

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МОСКВА, 17 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 25 ноября предварительные слушания по иску банка "Инго" (прежнее название – "Ингосстрах банк") к структурам транспортной группы "Монополия" о взыскании свыше 1 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск поступил в суд 11 сентября. Ответчиками в нем указаны екатеринбургское АО "Лорри", основная операционная компания грузоперевозчика Globaltruck, а также петербургские ООО "Монополия", ООО "Монополия Файненшл Сервисес", ООО "Фортис", ООО "Монополия. Онлайн" и ООО "Монополия Инвестмент". Подробные основания исковых требований пока не сообщаются. В настоящее время арбитражный суд Свердловской области рассматривает заявление Сбербанка о банкротстве компании "Лорри". Ее основной долг перед заявителем – более 492 миллионов рублей. Обоснованность заявления судом пока не проверена. Globaltruck - один из крупнейших автомобильных грузовых перевозчиков России. Осуществляет перевозки по российским и международным маршрутам, а также оказывает услуги экспедирования грузов. Контрольный пакет акций принадлежит ГК "Монополия". Собственные активы компании составляют более 1200 тягачей в эксплуатации.

свердловская область

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бизнес, финансы, банки, свердловская область, globaltruck, сбербанк